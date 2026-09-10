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OBRAČUN NA DRUŽBENIH OMREŽJIH

Tina Gaber Golob sporočila, kaj bo naredila z odškodnino od poslanke Katje Kokot

Spor med Tino Gaber Golob in poslanko stranke Resni.ca Katjo Kokot se po burni izmenjavi na družbenih omrežjih seli na sodišče.
Tina Gaber Golob in Katja Kokot FOTO: Delo UI
Tina Gaber Golob in Katja Kokot FOTO: Delo UI
A. G.
 10. 9. 2026 | 13:49
 10. 9. 2026 | 14:06
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Spor med Tino Gaber Golob in poslanko stranke Resni.ca Katjo Kokot se je začel na družbenem omrežju X, kjer je Kokotova objavila zapis, ki ga je Gaber Golobova označila za žaljivega in zaradi katerega je prek svojih pravnih zastopnikov od poslanke zahtevala umik objave, javno opravičilo in 15.000 evrov odškodnine zaradi duševnih bolečin. Sporna objava je nastala sredi spletne razprave o zagotavljanju nujne veterinarske pomoči, v katero se je vključilo več uporabnikov družbenih omrežij. Kokotova se je odzvala na zapis uporabnika z uporabniškim imenom brutusReloaded in pri tem uporabila vulgarno vprašanje o »okusu arabskega« iztrebka ter dodala: »Sprašujem za frendico.«

Gaber Golobova je danes spor znova izpostavila na družbenem omrežju Facebook. V odzivu je napovedala, da bo Kokotova zaradi svojega javnega zapisa odgovarjala pred sodiščem, morebitno odškodnino pa namerava donirati.

Kako se je začel spor?

Včeraj smo v Slovenskih novicah poročali, da je Tina Gaber Golob prek svojih pravnih zastopnikov od poslanke stranke Resni.ca Katje Kokot zahtevala umik objave na družbenem omrežju X. Spor se nanaša na objavo, ki jo je Katja Kokot objavila 15. avgusta in je nastala v času spletne razprave o zagotavljanju nujne veterinarske pomoči. Gaber Golobova je takrat na družbenih omrežjih delila zgodbi o poškodovanih mačkah, ki naj ne bi pravočasno dobile veterinarske oskrbe, ter ob tem kritizirala vlado Janeza Janše in Kokotovo.

V razpravo se je nato vključil uporabnik omrežja X z uporabniškim imenom brutusReloaded, na njegov zapis pa se je odzvala še Kokotova. Poslanka je med drugim zapisala, da se na provokacijo ne bo odzvala, nato pa dodala vulgarno vprašanje o »okusu arabskega« iztrebka in pripisala: »Sprašujem za frendico.« Prav ta objava je predmet zahtevka Gaber Golobove.

Danes se je oglasila Tina Gaber Golob

Tina Gaber Golob je danes na družbenem omrežju Facebook objavila odziv na izjavo o žaljivem zapisu poslanke Katje Kokot. Zapisala je: »Če bi sedemletni otrok na šolsko tablo napisal takšno prostaško žalitev, bi pristal pred ravnateljem. Ne predstavljam si države, v kateri bi od otroka zahtevali več odgovornosti kot od poslanke. Zato bo Katja Kokot za svoj javni vugaren zapis odgovarjala pred sodiščem. Morebitno odškodnino bom seveda donirala. Tako bo njena obscena izjava, ki je zaokrožila po omrežjih in dosegla tudi mlade, imela vsaj eno koristno posledico.«

S tem je Gaber Golobova javno potrdila, da namerava zaradi spornega zapisa nadaljevati pravno pot. Ob tem je poudarila tudi, da bi morebitno odškodnino namenila v dobrodelne namene.

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Tina Gaber Golob sporočila, kaj bo naredila z odškodnino od poslanke Katje Kokot

Spor med Tino Gaber Golob in poslanko stranke Resni.ca Katjo Kokot se po burni izmenjavi na družbenih omrežjih seli na sodišče.
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