Tina Gaber Golob spregovorila o otroštvu in očetu: »Če je imel ati dober dan, mi je kupil ...« (FOTO)

Po nekoliko daljšem premoru od družbenih omrežij Tina Gaber Golob svoje sledilce v zadnjih dneh znova razveseljuje z utrinki iz zasebnega življenja. Žena nekdanjega predsednika vlade Roberta Goloba poletne dni preživlja na oddihu, ki sta ga zakonca po postanku na hrvaški obali nadaljevala v turškem Bodrumu. Tokrat pa pozornosti ni namenila razkošnim razgledom ali morskim dogodivščinam, temveč jo je fotografija popeljala precej dlje v preteklost – v devetdeseta leta.

»Ena v stilu 90-ih,« je zapisala ob fotografiji in se spomnila časov, ko mobilni telefoni še niso spremljali skoraj vsakega trenutka našega vsakdana. Namesto na stotine posnetkov je bilo treba skrbno premisliti, kdaj pritisniti na sprožilec. »Iz najlepših časov, ko nismo strašili naokoli s telefoni, ampak smo imeli v fotoaparatu tistih dragocenih 24 posnetkov. Morda 36, če je imel ati dober dan in mi je kupil večji film,« se je pošalila.

Ob tem je razkrila tudi simpatičen spomin iz otroških let. Nekoč se je namreč odločila, da bo med nevihto s fotoaparatom ujela strelo. »V enem samem večeru sem pokurila čisto vse posnetke. Kaj je nastalo, si lahko predstavljate. Ampak občutek je bil neprecenljiv!« je zapisala. Nostalgija pa se ni končala pri analognih fotoaparatih. Nasmejala se je tudi svoji takratni pričeski in dodala, da fotografija izvira še iz obdobja, ko ni imela likalnika za lase in je bila zato občasno, kot bi rekla njena mama, »lep naraven kraužl«. Zapis je sklenila s pozdravi iz Turčije. »Lepi časi,« je zapisala ter razkrila, da počasi zapušča Turčijo in se njen poletni oddih približuje koncu.