Tina Gaber Golob uživala v Parizu v črnem korzetu: Punca na levi je dve uri poslušala moje tuljenje (VIDEO)

Robert Golob in Tina Gaber Golob sta tudi leto dni po poroki očitno še vedno zaljubljena in si znata vzeti čas zase. Tokrat sta se odpravila v Pariz, kjer ju je čakal prav poseben večer – koncert ene največjih glasbenih ikon, Céline Dion. Tina je pred odhodom pokazala, kako se pripravlja na večer, nato pa s sledilci delila utrinke iz koncertne dvorane. O njunem odhodu v Pariz in dolgoletni želji smo že poročali, tokrat pa je Tina svojim sledilcem pokazala nekoliko bolj oseben pogled na veliki večer.

Za Roberta Goloba je bilo zadnje obdobje precej bolj politično obarvano. Septembra je pod njegovim vodstvom začela delovati vlada v senci Gibanja Svoboda, katere cilj naj bi bil poleg kritike aktualne oblasti predvsem priprava alternativnih ukrepov. Golob je prevzel področje zdravstva in dolgotrajne oskrbe, v njegovi ekipi pa so še Alenka Bratušek, Klemen Boštjančič, Vinko Logaj, Jure Leben in Matej Grah. Politične obveznosti pa so očitno lahko za nekaj časa počakale. Robert Golob in Tina Gaber Golob sta skočila v Pariz, kjer sta si privoščila večer v znamenju glasbe, romantike in ene največjih glasbenih ikon vseh časov – Céline Dion.

»21 let sem čakala na ta moment«

Tina je na Instagramu objavila videoposnetek iz hotelske sobe, na katerem se ureja za veliki dogodek. Izbrala je precej drzen in eleganten videz – črn satenast korzet z zanimivo zlato obrobo, jeans hlače in črn blazer. Ob posnetku je zapisala: »21 let sem čakala na ta moment.« Ni težko ugotoviti, kaj je imela v mislih. V Parizu je namreč končno dočakala koncert Céline Dion, pevke, katere glasbo spremlja že vrsto let. Dionova se je letos po večletnem premoru vrnila na velike odre. V Parizu je septembra začela serijo koncertov, ki so bili težko pričakovani, njen povratek pa je spremljalo veliko čustev.

Tina je nato pokazala tudi del dogajanja s koncerta. Med množico je navdušeno prepevala uspešnice kanadske zvezdnice in očitno uživala v vsakem trenutku. Za Gabrovo je bil to očitno eden tistih večerov, ki jih je dolgo čakala in si jih bo še dolgo zapomnila. Tik ob odru je spremljala nastop pevke, ki se je po zdravstvenih težavah vrnila na koncertne odre. Da je bil večer zanjo res nekaj posebnega, je pokazala tudi z zapisom, ki ga je namenila dekletu, ki je stalo ob njej. »Pa en aplavz za punco na moji levi, ki je priletela z drugega konca sveta, da je dve uri poslušala moje tuljenje,« je hudomušno zapisala Tina. S simpatično pripombo je dala vedeti, da je bila med koncertom očitno ena tistih obiskovalk, ki svoje najljubše pesmi pojejo skupaj z izvajalko – in to brez zadržkov. Čeprav je bila glavna zvezda večera seveda Céline Dion, je Tina s svojim navdušenjem pokazala, da je bil koncert zanjo precej več kot običajen glasbeni večer. Po 21 letih čakanja je končno dočakala trenutek, ko je lahko svoje najljubše pesmi pela v živo, skupaj z eno največjih glasbenih ikon.

Kdo ji je delal družbo?

In kdo je Tino spremljal v mesto zaljubljencev? Koga drugega bi človek pričakoval ob njej kot njenega moža Roberta Goloba. Čeprav se bivši premier na posnetkih, ki jih je objavila Tina, ne pojavi, je jasno, da je bila njuna pariška avantura zanju predvsem priložnost za oddih in uživanje v skupnih trenutkih. Tina je s svojimi sledilci tako delila precej več kot le nekaj sekund koncerta. Pokazala je priprave v hotelski sobi, svojo izbiro oblačil, nato pa še delček dogajanja med občinstvom, kjer je brez zadržkov pela, plesala in uživala ob pesmih Céline Dion.

In če je soditi po njenem zapisu o dekletu, ki je dve uri poslušalo njeno »tuljenje«, je bilo vzdušje očitno takšno, kot si ga je želela. Po 21 letih čakanja je Tina svojo veliko glasbeno željo končno uresničila – in pri tem očitno uživala na vso moč.