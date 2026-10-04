Tina Gaber Golob zapustila Slovenijo in uresničila dolgoletno željo (FOTO)

Tina Gaber Golob je za nekaj dni zapustila Slovenijo in se odpravila v Pariz, kjer si je privoščila prav posebno doživetje. S sledilci je delila utrinek francoske prestolnice, pozneje pa razkrila tudi pravi razlog za potovanje. Uresničila si je namreč dolgoletno željo in v živo doživela nastop Céline Dion. Navdušenja ni skrivala. Na Instagramu je objavila posnetek pevke med nastopom in ga pospremila s kratkim, a zgovornim zapisom: »Ne morm ... nimam besed.«
Po nepozabnem glasbenem večeru pa je pokazala tudi nekaj pariškega vzdušja. Na eni od fotografij pozira ob Seni, v ozadju pa se dviga Eifflov stolp. Tokratni pobeg v francosko prestolnico je tako združil ogled enega najbolj romantičnih mest na svetu in izpolnitev dolgoletne glasbene želje.