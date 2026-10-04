Tina Gaber Golob zapustila Slovenijo in uresničila dolgoletno željo (FOTO)

Tina Gaber Golob je za nekaj dni zapustila Slovenijo in se odpravila v Pariz, kjer si je privoščila prav posebno doživetje. S sledilci je delila utrinek francoske prestolnice, pozneje pa razkrila tudi pravi razlog za potovanje. Uresničila si je namreč dolgoletno željo in v živo doživela nastop Céline Dion. Navdušenja ni skrivala. Na Instagramu je objavila posnetek pevke med nastopom in ga pospremila s kratkim, a zgovornim zapisom: »Ne morm ... nimam besed.«

Koncert je spremljala iz prve vrste. FOTO: Posnetek Zaslona Instagram

Sodeč po objavah je bil zanjo večer precej več kot zgolj obisk koncerta. Céline Dion si je namreč že dolgo želela videti v živo, zdaj pa se ji je želja vendarle uresničila – in to na način, ki si ga bo verjetno še dolgo zapomnila. Na posnetku, ki ga je delila s sledilci, je mogoče videti, da je bila tik ob odru in je nastop spremljala iz neposredne bližine.

Po nepozabnem glasbenem večeru pa je pokazala tudi nekaj pariškega vzdušja. Na eni od fotografij pozira ob Seni, v ozadju pa se dviga Eifflov stolp. Tokratni pobeg v francosko prestolnico je tako združil ogled enega najbolj romantičnih mest na svetu in izpolnitev dolgoletne glasbene želje.