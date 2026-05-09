Tina Gaber ob 40. rojstnem dnevu: od magistrice sociologije do aktivistke in soproge predsednika vlade

Tina Gaber Golob danes praznuje 40. rojstni dan. V slovenskem javnem prostoru je prisotna že skoraj dve desetletji, v tem času pa je svojo pot gradila na različnih področjih - od mode in televizije do ustvarjanja digitalnih vsebin, produkcije in družbenega aktivizma. V zadnjih letih je širše prepoznavna predvsem kot soproga predsednika vlade Republike Slovenije Roberta Goloba.
Pozneje se je usmerila tudi v televizijsko delo. Leta 2021 je sodelovala pri športno-zabavnem resničnostnem šovu Exatlon Slovenija, kjer je nastopila v vlogi voditeljice spremljevalnih vsebin in poročevalke iz zakulisja oddaje. Ob tem je razvijala tudi lastne produkcijske projekte. Ustvarjala je podkast vsebine pod okriljem studia Mash Production, ki ga je poimenovala po svojem psu Mashu. Kuža, ki je bil dolga leta pomemben del njenega življenja, je pogosto nastopal tudi v njenih objavah na družbenih omrežjih, po njegovi smrti pa je njegovo ime ohranila kot del svojega ustvarjalnega projekta.
Pomemben del njenega javnega delovanja je povezan z zaščito živali. Že več let sodeluje pri ozaveščevalnih in dobrodelnih projektih, povezanih z odgovornim odnosom do živali, podpira delovanje društev in zavetišč ter javno opozarja na problematiko zapuščenih živali in neetičnega ravnanja z njimi. V javnih nastopih večkrat poudarja, da vprašanje odnosa do živali razume predvsem kot vprašanje družbene odgovornosti in empatije.
Ob javnem življenju je ves čas poudarjala tudi pomen družine. Posebej tesno je povezana s sestro Uršo, s katero sta si po besedah njunih bližnjih že od otroštva zelo blizu. Družinske vezi pogosto omenja kot eno ključnih življenjskih opor. Njeno življenje je dobilo novo javno razsežnost leta 2022, ko se je začela ob Robertu Golobu pojavljati na državnih proslavah in uradnih dogodkih. Septembra 2025 sta se poročila, odtlej pa predsednika vlade spremlja tudi na mednarodnih obiskih, diplomatskih srečanjih in drugih protokolarnih dogodkih doma in v tujini.