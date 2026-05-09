Tina Gaber ob 40. rojstnem dnevu: od magistrice sociologije do aktivistke in soproge predsednika vlade

Tina Gaber Golob danes praznuje 40. rojstni dan. V slovenskem javnem prostoru je prisotna že skoraj dve desetletji, v tem času pa je svojo pot gradila na različnih področjih - od mode in televizije do ustvarjanja digitalnih vsebin, produkcije in družbenega aktivizma. V zadnjih letih je širše prepoznavna predvsem kot soproga predsednika vlade Republike Slovenije Roberta Goloba.

Magistrirala je z odliko. FOTO: Osebni arhiv

Rodila se je 9. maja 1986. Po končani srednji šoli je študirala sociologijo na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Študij je zaključila z magisterijem, ki ga je opravila z odliko. V magistrskem delu se je posvetila tematiki diskriminacije veganov v različnih družbenih okoljih, s čimer je že zgodaj nakazala področje, ki ga je pozneje pogosto izpostavljala tudi v javnosti.

Naziv miss Hawaiian Tropic Slovenije je osvojila leta 2008. FOTO: Osebni arhiv

Miss Hawaiian Tropic Slovenije. FOTO: Osebni arhiv

Širša javnost jo je prvič opazila leta 2007, ko je osvojila naslov Miss Hawaiian Tropic Slovenije. Sledila so sodelovanja pri modnih projektih, fotografiranjih, promocijskih kampanjah in različnih medijskih dogodkih. V obdobju vzpona družbenih omrežij se je začela ukvarjati tudi z ustvarjanjem digitalnih vsebin ter sodelovala pri projektih s področja spletnega komuniciranja in družbenih medijev.

V Exatlonu Slovenija je nastopila kot voditeljica. FOTO: Osebni arhiv

Pozneje se je usmerila tudi v televizijsko delo. Leta 2021 je sodelovala pri športno-zabavnem resničnostnem šovu Exatlon Slovenija, kjer je nastopila v vlogi voditeljice spremljevalnih vsebin in poročevalke iz zakulisja oddaje. Ob tem je razvijala tudi lastne produkcijske projekte. Ustvarjala je podkast vsebine pod okriljem studia Mash Production, ki ga je poimenovala po svojem psu Mashu. Kuža, ki je bil dolga leta pomemben del njenega življenja, je pogosto nastopal tudi v njenih objavah na družbenih omrežjih, po njegovi smrti pa je njegovo ime ohranila kot del svojega ustvarjalnega projekta.

Po kužku Mashu je poimenovala Mash production. FOTO: Osebni arhiv

Zaščita živali, humanitarnost in trdne družinske vezi

Pomemben del njenega javnega delovanja je povezan z zaščito živali. Že več let sodeluje pri ozaveščevalnih in dobrodelnih projektih, povezanih z odgovornim odnosom do živali, podpira delovanje društev in zavetišč ter javno opozarja na problematiko zapuščenih živali in neetičnega ravnanja z njimi. V javnih nastopih večkrat poudarja, da vprašanje odnosa do živali razume predvsem kot vprašanje družbene odgovornosti in empatije.

Z družino je zelo povezana. FOTO: Osebni arhiv.

Ob javnem življenju je ves čas poudarjala tudi pomen družine. Posebej tesno je povezana s sestro Uršo, s katero sta si po besedah njunih bližnjih že od otroštva zelo blizu. Družinske vezi pogosto omenja kot eno ključnih življenjskih opor. Njeno življenje je dobilo novo javno razsežnost leta 2022, ko se je začela ob Robertu Golobu pojavljati na državnih proslavah in uradnih dogodkih. Septembra 2025 sta se poročila, odtlej pa predsednika vlade spremlja tudi na mednarodnih obiskih, diplomatskih srečanjih in drugih protokolarnih dogodkih doma in v tujini.

Po poplavah je pomagala družinam v stiski. FOTO: Osebni arhiv

Sodeluje pri humanitarnih dogodkih. FOTO: Osebni arhiv

Soproga Roberta Goloba spremlja na dogodkih. FOTO: Osebni arhiv

Vidna je bila tudi pri humanitarnih aktivnostih po poplavah leta 2023, ko je sodelovala pri organizaciji pomoči in obiskovala prizadeta območja. Ob 40. rojstnem dnevu njena življenjska pot predstavlja preplet več različnih področij delovanja - od lepotnih tekmovanj in medijev do akademskega dela, ustvarjanja digitalnih vsebin ter dolgoletnega zavzemanja za pravice živali in humanitarne projekte.

Tina Gaber in Robert Golob. FOTO: Osebni arhiv