Tina Gaber presrečna! Z Robertom sta domov pripeljala posvojenčka, čestitke dežujejo (VIDEO)

Predsednik vlade Robert Golob in njegova soproga Tina Gaber Golob sta se minuli konec tedna odločila za prav posebno gesto – iz zavetišča za živali sta posvojila malo črno mucko, ki ima le tri tačke. Ganljivo dejanje je hitro zaokrožilo po družbenih omrežjih in poželo val navdušenja ter čestitk.

Deževen sprehod se je končal z novo družinsko članico

Kot je razkrila Tina Gaber na svojem Instagramu, sta z Robertom med sprehodom ujela dež in se zato zatekla v bližnje zavetišče. Tam ju je očaral mali razbojnik s tremi tačkami, ki jima je takoj ukradel srce.

»Ker je na nedeljskem sprehodu začelo deževati, sva z Robertom zavila v zavetišče in se domov vrnila s trinogim razbojnikom. Vse ima, kar mu srce poželi. Edino, kar mu še manjka, je ime,« je zapisala ob fotografiji mucka.

Iščejo ime za novega družinskega člana

Svojim sledilcem je Tina hudomušno ponudila več idej: »Eni pravijo, naj bo Vlado, drugi Tartini, celo Kiwi ali Napoleon. Mene pa zanima, kako bi ga poimenovali vi,« je dodala.

Komentarji pod objavo so se hitro vrstili – sledilci so jima čestitali za toplo dejanje, mnogi pa so zapisali, da je mucek »čudovit«, »res pravi razbojnik« in da »bo pri Golbovih gotovo živel kot kralj«.

Velika ljubiteljica živali

Tina Gaber je sicer velika ljubiteljica živali in zagovornica njihovih pravic. Že od mladosti je obdana z domačimi ljubljenčki in dve, koliko ljubezni človek prejme v zameno za skrb. Doma je imela perzijsko mačko, papagaja, nemškega ovčarja, hrčka, mucka ...