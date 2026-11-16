Tina Gaber razkrila, ali z Robertom Golobom načrtujeta otroke: »Super očka je!«

Tina Gaber Golob, soproga nekdanjega predsednika vlade Roberta Goloba, je na družbenem omrežju Instagram odgovarjala na vprašanja svojih sledilcev in se dotaknila tudi nekoliko bolj osebnih tem. Med drugim je razkrila, ali z možem razmišljata o skupnih otrocih, ob tem pa spregovorila tudi o njunem družinskem življenju in kritikah, ki ju spremljajo v javnosti.

Enega od sledilcev je zanimalo, ali Tina razmišlja o otrocih in ali bomo nekoč dočakali tudi »male Tinice«. Njen odgovor je bil kratek, a pomenljiv: »Morda, nekoč ...« S tem možnosti, da bi z Robertom v prihodnosti povečala družino, ni izključila, čeprav konkretnih načrtov ni razkrila. Tina je ob tem pojasnila, da sta z možem že zdaj del velike družine, kar ji veliko pomeni. »Sicer pa smo že sedaj precej ogromna družina, kar mi je super,« je zapisala.

Robert je predan oče

Ob tem je opozorila, da ljudje pogosto pozabljajo, da ima nekdanji premier tudi otroke, čeprav se zakonca s svojim družinskim življenjem v javnosti ne izpostavljata. »Poleg vseh ostalih obveznosti predvsem tudi (zelo dober!) oče,« je poudarila. Priznala je, da jo nekatere pripombe na njun račun precej zmotijo. Predvsem tiste, ki namigujejo, da imata zakonca ob koncih tedna in praznikih veliko prostega časa, ki ga lahko brezskrbno preživljata skupaj. »Izjave 'no, sej za vikend/med prazniki, ko BOSTA frej' kar malo pogrejejo,« je zapisala.

Instagram zgodba. FOTO: Posnetek Zaslona

Dotaknila se je tudi fotografij, ki nastanejo med njunimi potovanji. Kot je pojasnila, ju fotografi pogosto ujamejo na letališču, na objavljenih posnetkih pa Golobove otroke odstranijo oziroma izrežejo. Zaradi tega se po njenih besedah ustvarja napačen vtis, da zakonca ves čas potujeta sama. »Ali pa 'uživajTA na počitnicah' ... pa ko nas zmeraj fotkajo na letališču, na objavljenih fotkah pa otroke (hvala bogu!) zretuširajo ven, in potem izpade, kot da se sama podiva naokoli, češ 'lejte ga, spet uživa s svojo ljubico' in namen 'kleti zlobe' je dosežen,« je bila neposredna.

Svoj zapis je sklenila s pohvalo možu, ki ga očitno zelo ceni tudi v očetovski vlogi. »Super očka je!« je poudarila. Čeprav Tina ni razkrila, ali z Robertom v bližnji prihodnosti načrtujeta skupnega otroka, je s svojim odgovorom dala vedeti, da te možnosti ne izključuje. Hkrati pa je jasno pokazala, da ji družinsko življenje veliko pomeni in da si želi, da bi javnost njenega moža videla tudi v vlogi predanega očeta.