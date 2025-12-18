Tina Gaber razkrila še eno podrobnost s poroke! Tole so poslušali ob šampanjcu

Septembrska poroka Tine Gaber Golob in predsednika vlade Roberta Goloba še dolgo ne bo šla v pozabo, saj javnost postopoma razkriva vedno nove podrobnosti. Tokrat tudi takšno, ki je zaznamovala glasbeni utrip večera. Ravno glasba je bila tista, ki je očitno narekovala ritem obreda. Po že znanih pesmih z obreda je Tina zdaj delila še eno podrobnost, in sicer, da ko sta po poročnem obredu odprla slavje pri šampanjskem stolpu (stolpu iz kozarcev s šampanjcem), je zazvenela Agropop pesem Samo milijon.

Tina je že ob objavi utrinkov s poroke opisala, da je bil obred »glasbeno režiran« po njunem okusu. Ženin Robert je prišel pred oltar ob spremljavi Elvisa Presleyja, Tina ob slovenski uspešnici iz 90. let Prisluhni mi od Darje Švajger, posebne čustvene trenutke pa sta podčrtala še z izbiro pesmi Sreča na vrvici ob izmenjavi prstanov. Med obredom je 130 gostov skupaj zapelo pesem Dan ljubezni (Pepel in kri), ko sta mladoporočenca korakala skozi špalir in so padali beli cvetni listi. Povedala sta tudi, da so za večerno zabavo poskrbeli člani zasedbe Mambo kings, za glasbeni nastop v Strunjanu oziroma presenečenje dneva pa je poskrbel Miran Rudan.

FOTO: Zaslonski Posnetek

Zdaj je Tina dodala še eno pesem njunega najlepšega dneva v življenju. Oglasila se je na instagramu in dejala, da si je »letos na poroki zelo želela, da so ob vseh pomembnih trenutkih določene pesmi. Ena izmed takšnih pesmi je bila, da bo takoj po champagne tower (šampanjski stolp, op.a.), tik po obredu, komad Samo milijon nas še živi od Agropopa. Že od malega sem njihova oboževalka,« je veselo pojasnjevala v praznično okrašenem stanovanju z atmosfersko pridušeno lučjo.

V istem sporočilu je tudi pozvala sledilce k dobrodelnosti in naj sodelujejo v dobrodelnem maratonu Radia1, kjer se bo danes večerni del tradicionalno preselil na Kongresni trg v Ljubljani. Tam bo tudi skupina Agropop. »Ne samo, da bo dobrodelno, bo tudi zabavno. Skupaj bomo peli in skupaj bomo roke dvignili v zrak,« je v energičnem tonu pojasnila Tina, ki se sicer rada udeležuje koncertov slovenskih glasbenikov. Nazadnje se je posnela na koncertu Vilija Resnika, kjer je podoživeto pokazala, da ji je slovenska glasba nadvse všeč.