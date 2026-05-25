Tina Gorenjak pokazala fotografije iz obdobja kemoterapije: »To je bil čas po tretjem ciklu« (FOTO)

Igralka Tina Gorenjak je z ganljivo objavo znova odprla vrata v eno najtežjih obdobij svojega življenja. Telefon ji je ponudil spomin izpred treh let – fotografijo iz časa po tretjem ciklu kemoterapije, ko so ji začeli izpadati lasje. Ob tem je iskreno zapisala, da ji lasje kljub močnemu zdravljenju nikoli niso popolnoma izpadli, po koncu terapij pa so hitro zrasli nazaj, močni in zdravi.

Kot je pojasnila, ji je pri tem pomagala tudi tako imenovana »ledena kapa«, sistem hlajenja lasišča Paxman, ki ga v tujini uporabljajo že več desetletij. Prav v času, ko je začela zdravljenje, se je možnost uporabe sistema pojavila tudi v UKC Maribor, zato je Tina postala prva pacientka v Sloveniji, ki ga je preizkusila med kemoterapijo. Namen pa je zmanjšati oziroma preprečiti popolno izgubo las.

A njena objava ni reklama, poudarja. Je informacija, za katero verjame, da lahko nekomu olajša že tako težko obdobje. Izguba las je namreč za številne bolnike dodaten udarec, ki pride ob diagnozi in napornem zdravljenju. »Verjamem pa, da je to pomembna informacija za ljudi, ki jih čaka zdravljenje s kemoterapijo in jim izguba las predstavlja dodaten stres v že tako težkem obdobju.«

Tina je ob tem pokazala tudi fotografije iz različnih faz zdravljenja – pred kemoterapijo, med njo in proti koncu terapij.

Igralka je že pred časom povedala, da posledice zdravljenja še vedno čuti. Presenetili so jo nenadni padci energije, bolečine v sklepih in počasno vračanje moči. A kot pravi, se ne da. Vsak dan dela na sebi, telovadi, poskuša jesti zdravo, meditira in se trudi življenje napolniti z dobro energijo.

Rak jo je naučil, da nič ni samoumevno. Da je treba poslušati telo, skrbeti zase in si dovoliti tudi dneve, ko preprosto ne gre. Ob strani so ji stali najbližji – mama, oče, hči, partner in prijatelji – veliko zaupanja pa je imela tudi v zdravniško ekipo.

O svoji bolezni je Tina že večkrat spregovorila brez olepševanja. Kot je povedala, se je z diagnozo rak prvič srečala že pred desetimi leti, leta 2023 pa se je bolezen ponovila. Danes Tina o svoji izkušnji govori odkrito, ker želi pomagati drugim. Tudi zato opozarja na pomen samopregledovanja dojk. Sama je tumor v obeh primerih zatipala med nego, zato dobro ve, kako pomembno je, da ženske poznajo svoje telo.