  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ZDRAVLJENJE RAKA

Tina Gorenjak pokazala fotografije iz obdobja kemoterapije: »To je bil čas po tretjem ciklu« (FOTO)

O svoji bolezni je Tina že večkrat spregovorila brez olepševanja.
Tina Gorenjak je rakave bolnike opozorila na sistem hlajenja lasišča Paxman, ki med kemoterapijo lahko pomaga zmanjšati ali preprečiti popolno izgubo las. FOTO: Zaslonski Posnetek, Facebook
Tina Gorenjak je rakave bolnike opozorila na sistem hlajenja lasišča Paxman, ki med kemoterapijo lahko pomaga zmanjšati ali preprečiti popolno izgubo las. FOTO: Zaslonski Posnetek, Facebook
N. Č.
 25. 5. 2026 | 16:27
2:46
A+A-

Igralka Tina Gorenjak je z ganljivo objavo znova odprla vrata v eno najtežjih obdobij svojega življenja. Telefon ji je ponudil spomin izpred treh let – fotografijo iz časa po tretjem ciklu kemoterapije, ko so ji začeli izpadati lasje. Ob tem je iskreno zapisala, da ji lasje kljub močnemu zdravljenju nikoli niso popolnoma izpadli, po koncu terapij pa so hitro zrasli nazaj, močni in zdravi.

Kot je pojasnila, ji je pri tem pomagala tudi tako imenovana »ledena kapa«, sistem hlajenja lasišča Paxman, ki ga v tujini uporabljajo že več desetletij. Prav v času, ko je začela zdravljenje, se je možnost uporabe sistema pojavila tudi v UKC Maribor, zato je Tina postala prva pacientka v Sloveniji, ki ga je preizkusila med kemoterapijo. Namen pa je zmanjšati oziroma preprečiti popolno izgubo las.

A njena objava ni reklama, poudarja. Je informacija, za katero verjame, da lahko nekomu olajša že tako težko obdobje. Izguba las je namreč za številne bolnike dodaten udarec, ki pride ob diagnozi in napornem zdravljenju. »Verjamem pa, da je to pomembna informacija za ljudi, ki jih čaka zdravljenje s kemoterapijo in jim izguba las predstavlja dodaten stres v že tako težkem obdobju.«

(Oglejte si fotografije): 

Tina je ob tem pokazala tudi fotografije iz različnih faz zdravljenja – pred kemoterapijo, med njo in proti koncu terapij. 

Igralka je že pred časom povedala, da posledice zdravljenja še vedno čuti. Presenetili so jo nenadni padci energije, bolečine v sklepih in počasno vračanje moči. A kot pravi, se ne da. Vsak dan dela na sebi, telovadi, poskuša jesti zdravo, meditira in se trudi življenje napolniti z dobro energijo.

Rak jo je naučil, da nič ni samoumevno. Da je treba poslušati telo, skrbeti zase in si dovoliti tudi dneve, ko preprosto ne gre. Ob strani so ji stali najbližji – mama, oče, hči, partner in prijatelji – veliko zaupanja pa je imela tudi v zdravniško ekipo.

O svoji bolezni je Tina že večkrat spregovorila brez olepševanja. Kot je povedala, se je z diagnozo rak prvič srečala že pred desetimi leti, leta 2023 pa se je bolezen ponovila. Danes Tina o svoji izkušnji govori odkrito, ker želi pomagati drugim. Tudi zato opozarja na pomen samopregledovanja dojk. Sama je tumor v obeh primerih zatipala med nego, zato dobro ve, kako pomembno je, da ženske poznajo svoje telo.

Več iz teme

Tina Gorenjakkemoterapijarakzdravljenjebolezen
ZADNJE NOVICE
18:00
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Ne morejo prodati hiše, slišijo korake: vse več Slovencev kliče energijske čistilce

Zakaj ljudje naročajo energijsko čiščenje doma? Urška Puš razkriva primere hotelov, težkih hiš in razlogov, zakaj pomoč išče vse več ljudi.
25. 5. 2026 | 18:00
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTRO

Zvezdni odsev: manj hitenja, več urejenosti in fokusa na detajle

Astrološka napoved za torek, 26. maj.
Delo UI25. 5. 2026 | 18:00
17:45
Novice  |  Slovenija
OKUSI TRADICIJE

Bernarda Kump ohranja belokranjsko dediščino: »Kruh ne uspe, če si slabe volje« (FOTO)

S predanostjo ohranja belokranjsko kulinarično dediščino ter jo skozi doživetja in recepte deli z obiskovalci.
25. 5. 2026 | 17:45
17:30
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
GROZLJIVKA NA REKI

Med aretiranimi zaradi brutalnega pretepanja pomorščaka tudi nekdanji MMA borec

Nekdanji MMA borec osumljen poskusa umora na Reki.
25. 5. 2026 | 17:30
17:25
Bulvar  |  Glasba in film
BREZ IZHODA

Demon se ne ustavi, dokler te ne zlomi: ko se potovanje z avtodomom spremeni v boj za preživetje

Nadnaravna grozljivka Potnik že v kinematografih.
25. 5. 2026 | 17:25
17:22
Novice  |  Slovenija
BO ŠLO SKOZI?

Stevanovićevi vložili predlog zakona o obveznem testiranju na droge. To so funkcionarji, ki bi se morali testirati

Testiranje bi se izvajalo na podlagi naključnega računalniškega žreba štirikrat letno, pri čemer bi bilo v vsakem krogu izbranih 10 odstotkov vseh funkcionarjev.
25. 5. 2026 | 17:22

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
DOMAČE OMREŽJE

Bo domača elektrika zdržala električni avtomobil?

Strah pred požarom, preobremenjenim omrežjem in prazno baterijo je še vedno pogost. V praksi je razvoj e-mobilnosti šel precej dlje, kot si večina predstavlja.
22. 5. 2026 | 10:38
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA PRAVILA IGRE

Ste tudi vi med tistimi najbolj ogroženimi?

Lokacija podatkov ni dovolj. Pomembno je tudi, kje jih obdelujejo, kdo do njih dostopa in kako jih varuje celovita digitalna suverenost.
Promo Slovenske novice22. 5. 2026 | 08:57
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Ko se povežejo ikoničen okus, znana znamka in prepoznaven glas

Ko se srečajo 80-letna tradicija, inovativnost sodobnega podjetništva in najbolj zgovoren obraz slovenskega medijskega prostora, nastane nekaj legendarnega.
Promo Slovenske novice25. 5. 2026 | 14:03
Promo
Novice  |  Slovenija
NA POMOČ

Scenarij, ki ga na poti v tujino nihče ne želi doživeti

Ko se nam na dopustu daleč od doma pokvari avto ali se pripeti prometna nezgoda, nam veliko preglavic povzroči organizacija pomoči in nadaljevanje poti.
15. 5. 2026 | 10:04
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
DOMAČE OMREŽJE

Bo domača elektrika zdržala električni avtomobil?

Strah pred požarom, preobremenjenim omrežjem in prazno baterijo je še vedno pogost. V praksi je razvoj e-mobilnosti šel precej dlje, kot si večina predstavlja.
22. 5. 2026 | 10:38
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA PRAVILA IGRE

Ste tudi vi med tistimi najbolj ogroženimi?

Lokacija podatkov ni dovolj. Pomembno je tudi, kje jih obdelujejo, kdo do njih dostopa in kako jih varuje celovita digitalna suverenost.
Promo Slovenske novice22. 5. 2026 | 08:57
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Ko se povežejo ikoničen okus, znana znamka in prepoznaven glas

Ko se srečajo 80-letna tradicija, inovativnost sodobnega podjetništva in najbolj zgovoren obraz slovenskega medijskega prostora, nastane nekaj legendarnega.
Promo Slovenske novice25. 5. 2026 | 14:03
Promo
Novice  |  Slovenija
NA POMOČ

Scenarij, ki ga na poti v tujino nihče ne želi doživeti

Ko se nam na dopustu daleč od doma pokvari avto ali se pripeti prometna nezgoda, nam veliko preglavic povzroči organizacija pomoči in nadaljevanje poti.
15. 5. 2026 | 10:04
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
DOPUST

Hrvaška, kjer vas pričakajo kot stare znance

Vedno več ljudi na dopustu išče manjše kraje, domačnost in gostitelje, ki jim pokažejo svojo Hrvaško.
22. 5. 2026 | 10:08
Promo
Lifestyle  |  Izlet
KONCERTI

Trije veliki orkestri, tri glasbene tradicije, en festival

V drugi polovici avgusta in začetku septembra bo Ljubljana znova prizorišče vrhunskih orkestrskih gostovanj.
20. 5. 2026 | 09:27
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
SPA TURIZEM

Nova definicija poletnega luksuza pri sosedih

Na vsakih družinskih počitnicah obstaja trenutek, ko mora nekdo popustiti.
20. 5. 2026 | 10:19
Novice  |  Slovenija
PRENOVA DOMA

Najprej sanacija, čez dve leti pa sledi urgentni klic

Z arhitektko, neodvisnim energetskim svetovalcem in direktorjem podjetja Lunos smo se pogovarjali o izzivih trajnostne gradnje in bivanja.
25. 5. 2026 | 10:37
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DOMAČE PASME

Pasme, ki izginjajo skupaj s slovensko krajino (video)

Slovenija prek državnega programa varuje domače pasme živali, ki ohranjajo krajino, biotsko pestrost in genetski potencial za prihodnost.
19. 5. 2026 | 09:23
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
TVEGANJA

Podpisali ste posel, denarja pa ni: kaj zdaj?

Strokovno upravljanje tveganj in terjatev v negotovih razmerah podjetjem pomaga ohranjati stabilnost in varnost poslovanja.
20. 5. 2026 | 09:04
Promo
Novice  |  Kmetijske novice
NA VRTU

Vzgojimo slastne paradižnike

Kakovostna sadika, pravilno sajenje in redno dognojevanje odločajo o dobrem pridelku.
Promo Slovenske novice21. 5. 2026 | 13:02
Promo
Novice  |  Slovenija
DEMENCA

Druženje in vaje za spomin v Centru dejavnosti Spominčica

Spominčica – Alzheimer Slovenija že vrsto let skrbi za podporo osebam z demenco in njihovim svojcem ter si prizadeva za bolj kakovostno življenje vseh, ki se srečujejo z demenco.
25. 5. 2026 | 14:59
PromoPhoto
Novice  |  Svet
INOVACIJE

To je obljubljena dežela za vedno več Slovencev

Od zelenih tehnologij do umetne inteligence: zakaj vse več podjetij priložnosti za rast išče tik čez mejo.
22. 5. 2026 | 09:36
Promo
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

Koliko električnih vozil vaše podjetje sploh potrebuje?

Pred prehodom na e-mobilnost je treba preveriti nekaj vprašanj. Na brezplačnem webinarju Petrolovi strokovnjaki razkrivajo, kako se lotiti tega po korakih.
22. 5. 2026 | 10:19
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SLUH

Ko postanejo pogovori v hrupu naporni

Težave s sluhom se razvijajo postopoma, zato jih marsikdo dolgo zanika. Na kaj velja biti pozoren in zakaj je pomembno ukrepati pravočasno.
25. 5. 2026 | 09:34
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POŠTA

Bodo tudi v Sloveniji kmalu nehali dostavljati pisma? (video)

Paketna dostava postaja osrednji del poslovanja Pošte Slovenije, ki se pospešeno prilagaja novim navadam uporabnikov in digitalni prihodnosti.
25. 5. 2026 | 13:07
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Bolečina v rami po petdesetem ni le del staranja

Rama se z leti spreminja pri vsakem od nas. Bolečina, slabši spanec in izguba moči niso nekaj, kar bi morali preprosto sprejeti kot neizogiben del staranja.
20. 5. 2026 | 09:13
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Ali je zdaj pravi trenutek za nakup stanovanja?

Aktivna igralca v gradnji in prodaji stanovanj svetujeta, kako se obnašati na nepremičninskem trgu.
25. 5. 2026 | 10:28
Promo
Novice  |  Slovenija
OGLAŠEVANJE

Kdo je zmagal v Portorožu?

SOF je v svoji 35. izdaji v Portorožu znova potrdil, da ne gre zgolj za pregled najboljših del preteklega leta, temveč za osrednji nacionalni forum.
19. 5. 2026 | 14:13
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PIKNIK SEZONA

Zvezde vsake mize na prostem, zaradi katerih piknik zares zaživi

Sezona piknikov je v polnem zamahu. Slovenci imamo nekaj nepisanih pravil, ki se prenašajo iz roda v rod in jih vsi brez ugovarjanja spoštujemo.
25. 5. 2026 | 13:02
Promo
Novice  |  Slovenija
KOVINSKI IZDELKI

Podjetje iz Grosuplja, ki ga globalni naročniki dobro poznajo

Zakaj evropske industrijske znamke proizvodnjo zaupajo majhnemu podjetju iz Grosuplja?
22. 5. 2026 | 10:10
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Kaj je vzrok za bolečino v kolku?

Bolečine v kolku lahko kažejo na resno težavo. Zakaj jih ne smemo ignorirati in kdaj je čas za obisk fizioterapevta?
19. 5. 2026 | 08:54
Promo
Šport  |  Tekme
DOBRODELNOST

Zakaj bo 1. junij poseben za vse ljubitelje športa?

Kapetan slovenske odbojkarske reprezentance Tine Urnaut je v letu 2026 ambasador največjega slovenskega športnega dobrodelnega projekta Botrstvo v športu.
Promo Slovenske novice21. 5. 2026 | 12:47
Novice  |  Slovenija
PISARNE

Nova pravila poslovnih stavb: zaposleni potrebujejo več kot le mizo in stol

Trendom se morajo prilagajati tudi poslovne nepremičnine, pri čemer je pomembna dostopnost in možnost parkiranja.
25. 5. 2026 | 10:45
Novice  |  Slovenija
ŠKODE V STANOVANJIH

Spori med sosedi so se razplamteli

Največ škod še vedno povzročajo izlivi vode, ki jih zavarovanje ne krije vedno, krepijo pa se drugi vzroki.
25. 5. 2026 | 10:31
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOSTNI RAZVOJ

Zakaj vse več manjših podjetij spreminja način poslovanja?

Natečaj SME EnterPRIZE spodbuja podjetja k trajnostnim odločitvam, ki jim danes pogosto prinašajo več odpornosti, boljši ugled in nove poslovne priložnosti.
22. 5. 2026 | 09:18
Promo
Novice  |  Svet
PREHRANSKA INDUSTRIJA

Zakaj prehranska industrija postaja strateška panoga prihodnosti

Panvita in BOSQAR INVEST imata odgovor na izziv, ki ga Evropa še ni rešila
Promo Slovenske novice25. 5. 2026 | 13:45
Promo
Novice  |  Slovenija
EKOLOGIJA

Poznate žabico, ki vam razkrije, ali je voda čista?

Če imamo srečo, da zagledamo urha, malo sivorjavo žabo z zenicami v srčasti obliki, potem vemo, da smo ob čistih obrežjih rek, tolmunov in mlak.
Promo Slovenske novice25. 5. 2026 | 14:18
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki