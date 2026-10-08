Tina Gorenjak s pretresljivim priznanjem: varala sta jo, pa sploh ni vedela

Igralka Tina Gorenjak je v enem izmed priljubljenih podkastov odprla zelo osebno temo in priznala, da je bila v življenju kar dvakrat prevarana. Še bolj presenetljivo pa je, da v nobenem od obeh primerov ni slutila, da se za njenim hrbtom dogaja kaj takega. Kot je pojasnila, je razlog predvsem v tem, da ljudem zelo zaupa. Ko je v partnerskem odnosu, partnerju verjame in ne išče dokazov za nekaj, česar ne pričakuje. Prav zato je bila resnica zanjo toliko bolj boleča. Težko si je namreč predstavljala, da bi ji nekdo, ki mu je povsem zaupala, lahko tako dolgo lagal. V pogovoru, kjer sta bili gostji z Nuško Drašček sta odprli širšo temo odnosov, zvestobe in varanja. Govorili sta tudi o tem, kako hitro se lahko človek znajde v položaju, ko verjame, da je v razmerju vse v redu, medtem ko se v ozadju dogaja nekaj povsem drugega. Gorenjakova je s svojo izpovedjo pokazala, da prevara ni vedno nekaj, kar partner vnaprej začuti ali opazi. Včasih namreč največjo slepoto povzroči prav to, da človeku iskreno verjameš.

Ni izgubila vere v zaupanje

Čeprav bi jo dve takšni izkušnji lahko naredili bolj sumničavo in nezaupljivo, Tina očitno ni izgubila vere v ljudi. Njena zgodba odpira precej neprijetno vprašanje, koliko lahko v resnici poznamo človeka, s katerim delimo življenje. Tudi kadar se zdi, da je odnos trden, lahko eden od partnerjev skriva nekaj, česar drugi ne pričakuje niti v sanjah. Prav zato je prevara za mnoge tako boleča, saj ne poruši le odnosa, ampak tudi občutek varnosti. Kljub temu poudarja pomen zaupanja. Brez njega je namreč težko graditi zdrav in iskren odnos. Če bi človek ves čas preverjal, dvomil in iskal dokaze, bi lahko odnos hitro postal nevzdržen. Njena izkušnja zato ni zgodba o tem, da ljudem ne bi smeli verjeti, ampak o tem, kako ranljivi smo takrat, ko nekomu odpremo srce. Prav zaupanje nas lahko naredi srečne, hkrati pa nas ob izdaji tudi najbolj zaboli. Tina Gorenjak je o tem spregovorila brez olepševanja in pokazala, da tudi za javnimi osebnostmi stojijo zelo človeške in včasih boleče zgodbe.