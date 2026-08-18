Tina Košir sanjala Mileno Zupančič, nekaj ur pozneje pa izvedela za njeno smrt: »Z mojo mamo sta se smejali, peli in plesali ...«

Slovo Milene Zupančič, ene največjih slovenskih gledaliških in filmskih igralk, je sprožilo številne čustvene odzive njenih prijateljev, sodelavcev in oboževalcev. Milena je umrla v 80. letu starosti, novica o njenem odhodu pa je v soboto močno odjeknila v slovenskem kulturnem prostoru. Med številnimi zapisi, ki so se pojavili po njeni smrti, posebej izstopa nenavadna in ganljiva zgodba Tine Košir, hčerke pokojne Mance Košir.

Tina je namreč razkrila, da se ji je Milena pojavila v sanjah, še preden je izvedela za njeno smrt. Sanje so bile toliko bolj nenavadne, ker igralke osebno sploh ni poznala. Poznala pa jo je njena mama Manca, ki je o Mileni pripovedovala z velikim občudovanjem in spoštovanjem. V sanjah so se Tina, Manca in Milena skupaj vzpenjale po stopnicah, ki so vodile nekam visoko. Manca in Milena sta hodili pred njo, klepetali, se smejali, peli in celo plesali. »Zdeli sta se mi veličastni: sijoči, polni življenja, radostni. Svobodni,« je opisala prizor.

Manca Košir FOTO: Arhiv

V nekem trenutku se je zavedala, da sanja, saj njene mame ni več. Zato ju je vprašala, kaj počneta v njenih sanjah. Milena naj bi se obrnila proti njej in ji odgovorila: »A kaj delava? Ja, učiva te ŽIVET!« Nato sta se z Manco glasno zasmejali. Sanje so postajale še bolj simbolične. Medtem ko sta se Manca in Milena po stopnicah vzpenjali vse lažje, Tina svojim korakom ni več mogla slediti. Na vrhu ju je pričakal natakar z dvema kozarcema šampanjca. Nazdravili sta, Manca pa ji je z vrha stopnic zaklicala: »Če ZARES živiš, tudi umret ni težko!« Nato sta spili šampanjec in se med smehom dvignili proti nebu.

Ko se je naslednje jutro zbudila, jo je nenavadna prisotnost Milene v sanjah tako presenetila, da si je dogodek zapisala v sanjski dnevnik. Zabeležila je, naj bo v prihodnjih dneh pozorna na morebitno »sinhroniciteto« v zvezi z igralko. Še isto popoldne je nato izvedela, da je Milena Zupančič umrla. »Kakšno nenavadno naključje,« je zapisala Tina in dodala, da se ji zdi, kot da se ob odhodu velikih ljudi »zatrese mreža nevidnih niti, ki nas povezujejo«. Sama je sanje razumela kot nenavadno slutnjo oziroma simbolično naključje, še posebej zato, ker Milene pred tem nikoli ni sanjala. Ob zapisu se je veliki igralki še globoko poklonila in jo označila za veliko umetnico, izjemnega človeka in prekrasno damo.

Milena Zupančič FOTO: Jure Eržen/Delo

Sanje pa imajo še eno zanimivo podrobnost. Zgodile so se v času Marijinega vnebovzetja, na kar je Tina opozorila tudi sama. Ne glede na to, ali jih razumemo kot nenavadno naključje ali zgolj kot skrivnostno igro podzavesti, je njihova podoba skoraj filmska: dve prijateljici, smeh, ples, kozarca šampanjca in stopnice, ki vodijo navzgor.