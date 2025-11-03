Tina Maze brez dlake na jeziku: Doma sem katastrofa (VIDEO)

Naša najboljša smučarka vseh časov Tina Maze je v podkastu pri Gregorju Trebušaku iskreno priznala nekaj, kar bo marsikoga presenetilo – doma ni ravno vzorna gospodinja.

»Doma sem katastrofa,« je v smehu priznala in dodala, da ima doma kar visoka pričakovanja. »Težko je, če do 34. leta živiš v hotelih. Pravzaprav sploh ne veš, kaj pomeni pospraviti za seboj,« je poudarila in dodala, da ji je ob prihodu domov vedno mama oprala oblačila in ji pripravila novi dve potovalni torbi.

Pospravljanje enkrat na teden

Tina se spominja, da je bil njen sistem v času kariere preprost: »Pospravljanje enkrat na teden, v torek, ko smo menjali hotel. Ostalo je bil pa kaos.«

Danes se naša legendarna športnica, ki je vajena discipline in popolnosti na smučišču, doma trudi drugače. »Včasih me še zanese, ampak sem z leti vedno boljša,« pravi. Priznala je še, da rada opravlja opravila zunaj hiše – tistih znotraj pa se loteva nekoliko manj zagnano.

Njeno celotno izjavo si oglejte v spodnjem videu (počakajte nekaj trenutkov, da se naloži):