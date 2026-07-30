Tinkara Kovač razkrila, kako je spoznala partnerja: usodnih je bilo prvih sedem sekund (VIDEO)

Pevka Tinkara Kovač je v podkastu dr. Aleksandra Šinigoja odkrito spregovorila o enem najbolj prelomnih trenutkov svojega življenja – prvem srečanju z glasbenikom in producentom Urošem Cingesarjem, s katerim danes ne deli le zasebnega življenja, temveč tudi ustvarjalno pot. Njuna zgodba se je začela povsem nepričakovano na enem od koncertov. Kot se spominja Tinkara, sta se prvič srečala pred njenim nastopom. »Preden sem šla jaz na oder, sva si dala roko. Takrat je nastala najina prva fotografija,« je povedala.

Pravi preobrat pa se je zgodil šele po njenem nastopu. Sedla je v prvo vrsto in prisluhnila Uroševi glasbi. »Ko sem slišala njegovo glasbo in ko sem začutila njegovo dušo … moji možgani so v sedmih sekundah rekli ... da je to to. In evo, še danes sva tu skupaj in ustvarjava. Mojih prvih sedem sekund je imelo prav,« je dejala. Svojo izkušnjo je povezala z ugotovitvami, da si človek prvi vtis o nekom pogosto ustvari v zelo kratkem času.

Tinkara in Uroš sta danes eden bolj prepoznavnih ustvarjalnih parov na slovenski glasbeni sceni. Njuno poznanstvo se je začelo z glasbenim sodelovanjem, iz katerega se je razvilo partnerstvo. Večkrat sta poudarila, da ju poleg ljubezni povezuje predvsem skupna strast do ustvarjanja glasbe. O tem, kako se njuno zasebno in ustvarjalno življenje prepletata, sta v preteklosti spregovorila tudi v drugih podkastih.