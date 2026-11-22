Za Tjašo in Jako Šinkovca je letošnje leto zares nepozabno. Potem ko sta julija svojo ljubezen okronala s poroko, sta zdaj doživela še enega najlepših življenjskih trenutkov. V soboto, 21. novembra, sta namreč prvič postala starša. Razveselila sta se sina, ki sta mu nadela prav posebno ime – Eston-Oli. Novico sta ponosna starša delila na Instagramu, kjer sta objavila ganljiv zapis, s katerim sta pozdravila novega družinskega člana.

Jaka in Tjaša Šinkovec. FOTO: Jana Šnuderl

»In v trenutku se je najino življenje spremenilo za vedno. Na svet je prijokal najin največji zaklad, najina sreča, najina mala ljubezen – Eston-Oli,« sta zapisala. Ob tem nista skrivala, kako zelo ju je prihod prvorojenca ganil. »Dobrodošel na svetu, mali čudež. S seboj si prinesel neizmerno ljubezen, solze sreče in občutek, za katerega nisva vedela, da lahko obstaja.« Nov obet družinske sreče sta pospremila tudi z obljubo, ki sta jo namenila svojemu sinu. »Od danes naprej bijejo najina srca še močneje, saj imava tebe. Obljubiva, da te bova ljubila, varovala in ti stala ob strani na vsakem koraku tvoje poti,« sta zapisala in dodala: »Najlepša zgodba najinega življenja se je začela s tabo. Dobrodošel, najin Eston-Oli.«

Za mlada zakonca se je tako zaključilo večmesečno pričakovanje, ki sta ga s svojimi sledilci delila tudi na družbenih omrežjih. Že junija sta namreč presenetila z novico, da pričakujeta otroka, čeprav sta bila takrat v zvezi šele nekaj mesecev. Kot smo na Slovenskih novicah že poročali, je Tjaša ob razkritju nosečnosti hudomušno priznala, da se njuni življenjski načrti niso odvijali povsem po predvidenem vrstnem redu. Najprej sta se nameravala zaročiti, nato poročiti, si ustvariti družino in zgraditi hišo, a ju je vesela novica o naraščaju nekoliko prehitela.

V enem letu ljubezen, poroka in sin

Tjaša, ki jo je slovenska javnost spoznala v resničnostnem šovu Sanjski moški, in Jaka, pevec skupine Firbci ter radijski voditelj na Veseljaku, sta svojo zvezo javno potrdila marca letos. Njuna ljubezenska zgodba se je razvijala hitro, saj sta že 22. julija stopila pred oltar. Na poroki je Jaka svoji izbranki pripravil tudi posebno glasbeno presenečenje. Zapel ji je skladbo, ki jo je s člani skupine Firbci pozneje predstavil še v videospotu, v katerem nastopajo tudi prizori z njunega poročnega dne.

Pred kratkim sta razkrila še en velik življenjski načrt. Odločila sta se namreč, da bosta star hlev prenovila v družinski dom. Konec oktobra pa sta sledilcem predstavila tudi novega štirinožnega družinskega člana. Takrat je Jaka ob fotografijah s kužkom zapisal, da so trije, kmalu pa bodo štirje. Zdaj se je njuna napoved uresničila. Po letu, polnem velikih življenjskih odločitev, sta zakonca Šinkovec v naročje končno stisnila svojega prvorojenca.