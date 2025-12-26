Uf, misica Tjaša javno objavila, kaj ji je pošiljal znan obraz resničnostnega šova Kmetija (FOTO)

Tjaša Kordič, polfinalistka Miss Slovenije 2023, je razkrila javnosti del svoje osebne izkušnje, povezan z znanim tekmovalcem resničnostnega šova Kmetija, Nikom Trilerjem. Na svojem profilu na družbenem omrežju Instagram je sledilcem sporočila, da je izkusila neprijeten pritisk s strani udeleženca resničnostnega šova, ki je sodeč po zapisi nakazoval željo po intimnosti. »Ma rad bi se družu s tabo«, je zapisal, kasneje pa dodal, če lahko spi pri njej. Lepotička mu je namenila 'rdečo zastavico'. Tjaša je ob tem jasno zapisala, da to ne želi in da spoštuje svoje meje. »Od zdaj naprej bom vsakega, ki mi bo stopu na živc exposala, ker se mi ne da več …«

Tjaša je v preteklosti pritegnila pozornost občinstva in sledilcev zaradi svoje lepote, stila in javnih nastopov, kar ji je pomagalo pridobiti močno spletno prisotnost. Nik pa je postal prepoznaven obraz slovenske televizije zaradi svoje vztrajnosti in nastopov v šovu Kmetija. V finalu sezone 2024 je zasedel visoko mesto med trojico najboljših tekmovalcev in postal eden od superfinalistov, čeprav ni osvojil glavne nagrade.

