Tjaša Kokalj Jerala nasmejala sledilke: »Pozabila sem joško v vajinem avtu!«

Tjaša Kokalj Jerala zna iz še tako majhne vsakdanje zadrege narediti trenutek, ob katerem se njeni sledilci iskreno nasmejijo. Tokrat je vplivnica in nekdanja manekenka pokazala svoj trik za bolj bogat dekolte, ki ga dobro poznajo številne ženske iz sveta mode. Razkrila je, da si je v časih, ko je redno hodila po modnih brveh, pomagala s silikonskimi vložki, ki po obliki marsikoga spominjajo na piščančje fileje. A pri Tjaši seveda ni ostalo le pri lepotnem nasvetu, saj je vse skupaj začinila z veliko mero humorja. Preden je pokazala vložke, je sledilkam razkrila še sporočilo, ki ga je poslala kolegici. V njem je priznala, da je prejšnji dan v njenem avtu pozabila enega od pripomočkov za lepši dekolte.

»Ojla! Jaz sem pozabila 'joško' v vajinem avtu. Pomoje sem jo dala v desna vrata. Da se ne boš ustrašila, kaj je ta zrezek,« je zapisala v sporočilu, ki je poskrbelo za salve smeha. Prav ta sproščenost je razlog, da jo sledilci tako radi spremljajo, saj se ne boji pokazati tudi bolj komične plati lepotnih trikov. Namesto popolne podobe brez napak je ponudila prizor, ki je hkrati zabaven, iskren in zelo življenjski. Nekdanja manekenka je tako še enkrat dokazala, da se za sijočimi modnimi trenutki pogosto skrivajo tudi povsem praktični pripomočki. In včasih ti pripomočki očitno končajo celo v vratih tujega avtomobila. Kdo bi si mislil, da lahko en pozabljen »zrezek« sproži toliko smeha?