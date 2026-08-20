Tjaša Kokalj Jerala pokazala novega družinskega člana

Tjaša Kokalj Jerala je s svojimi sledilci delila veselo novico. Njihova družina se je namreč povečala za novega štirinožnega člana – prikupnega belo-rjavega mladička, ki je, kot kaže, že povsem osvojil vse domače. Tjaša je znana kot velika ljubiteljica živali, posebno mesto v njenem srcu pa imajo prav psi. Tudi v njihovem družinskem domu so bili že vrsto let pomemben del vsakdana, zato ni presenetljivo, da so si po nekaj časa znova zaželeli pasje družbe.

Novo kepico je Tjaša pokazala na družbenem omrežju Instagram, kjer je objavila tudi prisrčen videoposnetek mladička. Ob njem je zapisala: »Dobrodošla, kepica. Vsi smo te neizmerno veseli in obljubljam, da te bomo čuvali in se lepo imeli.« Iz njenih besed je jasno, da je prihod novega družinskega člana razveselil celotno družino. Tjaša z možem Klemnom in dvojčicama tako vstopa v novo, nekoliko bolj živahno obdobje, ki bo zagotovo polno sprehodov, igre, pasjih vragolij in crkljanja. Prikupen kosmatinček je očitno že prvi dan poskrbel za obilico veselja, Tjašini sledilci pa so dobili prvi vpogled v njihovo novo družinsko dinamiko. Glede na to, kako toplo so jo sprejeli, ni dvoma, da mladička čaka dom, poln pozornosti in ljubezni.