Tjaša Kramarič iz Sanjskega moškega ima novega fanta, izbrala je precej znanega pevca (FOTO)

Resničnostna zvezdnica in vplivnica Tjaša Kramarič je razkrila, kdo je letos sveže osvojil njeno srce.
Izbrala je Jaka Šinkovca iz Firbcev. FOTO: Mediaspeed
Izbrala je Jaka Šinkovca iz Firbcev. FOTO: Mediaspeed
G. P.
 12. 3. 2026 | 18:25
Tjaša Kramarič je nedavno razkrila, da je njeno srce osvojil pevec Jaka Šinkovec, iz priljubljene narodnozabavne skupine Firbci. Skupaj sta že nekaj mesecev, njuna zveza pa se je začela precej spontano in nepričakovano. Kot pravi Tjaša, se imata danes neizmerno lepo, nedavno pa sta se tudi prvič skupaj pojavila v javnosti.

Tjaša priznava, da Jakove skupine sprva sploh ni poznala. Preobrat se je zgodil decembra, ko so Firbci nastopili v Brežicah, nedaleč od njenega doma. Zanimivo je, da je pri tem pomembno vlogo odigrala njena mama, ki živi v Franciji in dobro pozna njihovo glasbo. Prav ona je Tjaši omenila koncert in tako sprožila verigo dogodkov, ki so ju kasneje pripeljali skupaj. Pozneje je Tjaša naletela še na videospot za njihovo pesem »Za praznike smo doma«, kjer ji je nekdo iz skupine očitno še posebej padel v oči. Kmalu zatem je Jaka pritegnil njeno pozornost tudi na družbenih omrežjih. Dodala ga je na Instagramu, on pa njo, od tam naprej pa je šlo vse spontano in gladko, sta razkrila za portal Siol.

Belokranjka Tjaša Kramarič pred vstopom v resničnostni šov Sanjski moški leta 2021. FOTO: Zajem zaslona, omrežje Instagram
Belokranjka Tjaša Kramarič pred vstopom v resničnostni šov Sanjski moški leta 2021. FOTO: Zajem zaslona, omrežje Instagram

Čeprav Tjaši na decembrski koncert v Brežicah na koncu ni uspelo priti, sta se kmalu zatem vseeno srečala tudi v živo. Podrobnosti začetka njune zgodbe za zdaj raje ohranja nekoliko skrivnostne, lahko pa pove, da sta dva meseca pozneje še vedno skupaj in zelo srečna. Jaka Šinkovec je sicer znan kot pevec skupine Firbci, ki je ustvarila že več uspešnic, med njimi tudi slovensko različico pesmi »Brajde«. Tjašo pa je širša javnost spoznala v resničnostnem šovu »Sanjski moški«, kjer se je borila za srce Gregorja Čeglaja. Novi par se je pred kratkim prvič skupaj pojavil tudi v javnosti – na snemanju oddaje »Na žaru«, kjer sta s poljubi in objemi potrdila, da sta sveže, a očitno zelo srečno zaljubljena.

