Tjaša Šinkovec delila nove fotografije s poroke: z Jako sta kar žarela od sreče (FOTO in VIDEO)

Tjaša Kramarič, ki je po poroki prevzela možev priimek Šinkovec, je nekaj dni po velikem dnevu s sledilci delila profesionalne poročne fotografije. Z Jako Šinkovcem, pevcem skupine Firbci in radijskim voditeljem, sta si večno zvestobo obljubila 22. julija na Dolenjskem. Ob seriji fotografij je Tjaša zapisala: »To have and to hold from this day forward,« gre za del tradicionalne poročne zaobljube, ki govori o skupnem življenju od poročnega dne naprej. Na novih posnetkih sta mladoporočenca ujeta v objemu in obkrožena z najbližjimi. Med bolj opaznimi je fotografija, na kateri svatje okoli njiju držijo dimne bakle v modrih in rožnatih odtenkih. Za poročne fotografije je poskrbela fotografinja Jana Šnuderl.

Tjaša je po poroki prevzela možev priimek, zato se na družbenih omrežjih zdaj predstavlja kot Tjaša Šinkovec. Za poročni dan je izbrala dolgo belo obleko z oprijetim zgornjim delom, širokim krilom in vlečko. Civilni del poroke je potekal na prostem na Dolenjskem, cerkveni obred pa v Škocjanu. Poseben trenutek se je zgodil prav med cerkvenim obredom. Jaka je svoji nevesti pripravil presenečenje in ji zapel. Tjašo je njegova gesta ganila do solz.

Čaka ju velika prelomnica

Tjaša je junija razkrila, da pričakujeta prvega otroka, pozneje pa sta bodoča starša svojim bližnjim sporočila še, da se jima bo pridružil deček. Njuna zgodba se je sicer odvila precej hitro. Jaka je marca, ko je zveza postala javna, povedal, da sta skupaj približno dva meseca. Junija sta nato razkrila nosečnost in zaroko, julija pa že stopila pred oltar. Tjaša je takrat v šali priznala, da sta imela življenjske korake zamišljene nekoliko drugače: najprej zaroko, nato poroko, otroka in gradnjo hiše, a ju je dojenček nekoliko prehitel.