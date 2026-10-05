To danes počne nekdanja pevka Claudia

Nekdanja pevka Claudia Hercog obrača nov list. Po desetih letih dela kot animatorka v turizmu se je odločila zapreti pomembno poglavje in se v celoti posvetiti projektu, o katerem je razmišljala že dolgo – svoji Deželi škratov. »Moje sanje niso nove. Živele so že dolgo, vendar sem jih zaradi potovanj, dela in vseh obveznosti vedno znova postavljala malo na stran. Zdaj sem se odločila, da jih ne bom več. Čas je, da jih zares zaživim,« pravi Hercogova, ki se je mnogi spomnijo tudi po uspešnici Vse najboljše za tvoj rojstni dan.

Zdaj znova navezuje stike z mediji, vrtci, šolami in nekdanjimi sodelavci ter obuja otroške pesmi, zgodbe in pravljične vsebine. Prvi večji projekt jo čaka že med krompirjevimi počitnicami, ko pripravlja čarovniško zgodbo s čarobnimi napoji, zelišči, skrivnostmi in večeri ob ognju. Dela pa ji ne zmanjka niti ob poškodbah. Lani si je zlomila roko in je poletje preživela z mavcem, letos pa si je zlomila rebro. Kljub temu je ob začetku šolskega leta predstavljala novo knjigo Škrat Zmešnjavček v prometu.