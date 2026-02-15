Ste videli, kaj je Anže Logar dobil za valentinovo?

V februarski predvolilni meritvi bi po podatkih Dela največ glasov dobila Slovenska demokratska stranka (SDS) s približno 26 odstotki podpore med opredeljenimi volivci, sledilo bi ji Gibanje Svoboda z okoli 20 odstotki, na tretjem mestu pa bi z več kot desetimi odstotki pristali Demokrati. Anžeta Logarja, kar je v zadnjem mesecu predstavljalo enega izmed večjih premikov.

Nika Kovač in Anže Logar. FOTO: Posnetek zaslona POP TV

Med temami, ki so v zadnjem obdobju odmevale, je tudi »afera hamburgerji«, povezana s predsednikom stranke Demokrati. Anžeta Logarja. Razprava se je nanašala na preimenovanje Facebook strani nekdanje verige s hitro prehrano z več tisoč sledilci, ki naj bi bila uporabljena kot komunikacijski kanal stranke. Primer je bil prijavljen Računskemu sodišču zaradi suma nedovoljenega financiranja politične dejavnosti. Logar je očitke zavrnil in poudaril, da z domnevnimi postopki nima nič ter da stranka deluje skladno z zakonodajo. V zadnjih tednih se je Anže Logar udeležil vseh ključnih predvolilnih soočenj, kjer je predstavljal programske poudarke svoje stranke ter odgovarjal na vprašanja o aktualnih polemikah.

Največ podpore ima doma

Na valentinovo je Logar na Instagramu delil fotografijo izrezanega papirnatega srčka, ki mu ga je podarila hčerka. Na njem je napis: »Dragi ati, zelo te imam rada, ker si prijazen in zabaven.« Ob objavi je Logar zapisal: »Po vseh obveznostih je najlepše, ko veš, da te doma vedno pričaka nekdo, ki te ima zares rad. Kdor da, dobi. Z ljubeznijo, za valentinovo.«