Ste videli, kaj je Bor Zuljan podaril Urški Klakočar Zupančič za dan žena? (VIDEO)

Predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič je ob 8. marcu na družbenem omrežju Facebook objavila kratek video z ljubljanskega Rožnika. Na njem je skupaj s partnerjem, glasbenikom Borom Zuljanom.

»Danes smo na Rožniku, vreme je krasno in zbralo se je ogromno svobodnih žensk in tudi razsvetljenih moških. Upamo, ker je 8. marec, da se bo ta 8. marec ponavljal. Vsak dan. Ženske si želimo to ... od rožic ... objemov, poljubov, pozornosti, podpore, pomoči. Boste zmogli?« pove v videu. Na njeno vprašanje Zuljan odgovori kratko: »Vedno, za vas vedno.«

Tradicionalni simbol dneva žena

V videu ji Zuljan podari tudi rdeč nagelj, cvet, ki je v Sloveniji že desetletja povezan s praznovanjem dneva žena. V času nekdanje Jugoslavije so bili rdeči nageljni najpogostejše darilo ženskam ob 8. marcu – pogosto so jih delili v podjetjih, šolah in različnih organizacijah.

Prav zaradi te zgodovinske povezave se danes občasno pojavljajo tudi razprave o simboliki nageljnov. Nekateri menijo, da cvet preveč spominja na nekdanjo socialistično tradicijo praznovanja praznika, zato zagovarjajo drugačna, sodobnejša darila ali drugačne načine obeleževanja dneva žena. Kljub temu nagelj ostaja eden najbolj prepoznavnih simbolov 8. marca v Sloveniji – preprost cvet, ki ga številni še vedno podarjajo kot znak pozornosti ob prazniku žensk.