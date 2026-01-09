To je Gašper Tič skrival pred svojo ženo (VIDEO)

Gostja tokratnega podkasta Onaplus je bila Nataša Tič Ralijan, priljubljena igralka, ki v pogovoru razmišlja o tem, kaj pomeni imeti »zanimivo življenje« in zakaj igralca ne oblikujejo lastne biografske izkušnje, temveč impulzi, vloge in zgodbe drugih. Spregovorila je tudi o bolezni, ki jo je težila pred leti in razkrila, kako so ji bolezensko stanje celo prikrivali. »Ampak veste, veliko ljudi ima takšno zgodbo,« pravi Nataša Tič Ralijan, ko se spominja časa, ko je pri 37 letih zbolela za tuberkulozo, hkrati igrala in skrbela za dva majhna otroka. Ob bolezni je dobila tudi občutek krivde, da je bližnjim prizadela bolečino. »Čeprav so mi lepo prikrivali, kakšno je stanje. Gašper mi zanalašč ni tega povedal, me bodril in sem prišla nazaj na oder,« je razkrila.

Nataša Tič Ralijan, slovenska gledališka, televizijska in filmska igralka, je bila gostja v podkastu Onaplus. FOTO: Foto: Dejan Javornik

»Večkrat se spomnim, še posebej takrat, ko so prazniki, koliko ljudi je zdaj v bolnici in ne vemo zanje, koliko ljudi je v zaporu, ki prav tako preživlja stisko. Moja sestra je bila kot otrok pogosto v bolnici in vidim, kakšne težave ima človek, ko to doživi. Gre za nepopravljive stvari, ki jih moramo nositi, razumeti in oddelati.«

Celotnemu pogovoru lahko prisluhnete na povezavi.