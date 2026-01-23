To je Kim Kardashian povedala o domnevnem spogledovanju z Luko Dončićem

Kim Kardashian je bila v zadnjem času tarča spletnih govoric, ki so jo brez dejanske podlage povezale z Luko Dončićem. Povod zanje je bila domnevna objava na družbenih omrežjih, ki je ustvarila vtis osebnega nagovora ob prihodu slovenskega košarkarja v Los Angeles, a se je pozneje izkazalo, da gre za ponarejeno vsebino. Resničnostna zvezdnica in podjetnica je govorice zavrnila v podkastu Khloé In Wonder Land, kjer je pojasnila, da sporni zapis nikoli ni bil objavljen na njenem uradnem profilu. Poudarila je, da z Dončićem ni imela nobenega stika in da objava, ki je krožila po spletu, ni nastala pod njenim imenom. Ob tem je opozorila, kako prepričljivo so danes lahko oblikovane lažne vsebine, zaradi česar številni uporabniki težko ločijo med resničnim in ponarejenim.

Domnevni komentarji, ki so sprožili govorice. FOTO: Posnetek zaslona Youtube

Domnevna objava se je po družbenih omrežjih širila predvsem v obliki posnetkov zaslona. Vsebina je namigovala, da naj bi Kim Kardashian komentirala objavo uradnega profila Los Angeles Lakers in ob tem izrazila zanimanje za učenje slovenskega jezika. Zapis je bil oblikovan tako realistično, da je pri mnogih ustvaril vtis avtentične komunikacije in sprožil val ugibanj o osebnem zanimanju. Pomembno je poudariti, da takšne objave ni bilo mogoče najti na nobenem preverjenem kanalu. Ni se pojavila ne na uradnem profilu Kim Kardashian ne med komentarji profila Los Angeles Lakers. Kasneje se je izkazalo, da je bila vsebina delo parodičnega profila NBACentel, ki je znan po ustvarjanju izmišljenih, a zelo prepričljivo oblikovanih objav, povezanih z dogajanjem v ligi NBA. Prav zaradi podobnosti z resničnimi objavami so številni sprva verjeli, da gre za avtentičen zapis.

Odziv Luke Dončića in objava Anamarie Goltes

K dodatni zmedi je prispeval tudi odziv Luke Dončića, ki je bil razumljen kot odgovor na domnevni komentar. Kardashian je pojasnila, da sama z Dončićem ni imela nobene komunikacije in da se v času širjenja govoric ni niti udeležila tekem Lakersov. Dodatno zanimanje javnosti je zgodba dobila tudi zaradi skoraj sočasne objave Anamarie Goltes, dolgoletne partnerke in zaročenke Luke Dončića. Ta je na družbenem omrežju delila osebno retrospektivo zadnjega desetletja svojega življenja, v kateri je s fotografijami in kratkim zapisom obudila pomembne življenjske prelomnice. Med objavljenimi utrinki so bili tudi prizori materinstva in družinskega vsakdana, Dončić pa se na fotografijah ni pojavil. Goltes je zapisala, da je bilo minulo desetletje zaznamovano z vzponi in padci, a da ne bi spremenila niti enega samega trenutka. Par že vrsto let dosledno ohranja zasebnost in se redko odziva na javna ugibanja, zato tudi tokrat nista neposredno komentirala spletnih špekulacij.