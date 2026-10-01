To je komentator, ki s pripombami v Otoku ljubezni dviguje prah: »Kdo mu je dovolil, da se norčuje iz ljudi?« (VIDEO)

Letošnja sezona resničnostnega šova Otok ljubezni Adria poleg dogajanja med tekmovalci precej odzivov sproža tudi zaradi komentiranja, ki spremlja oddajo. Medtem ko se nekaterim gledalcem humor zdi zabaven, se na družbenih omrežjih pojavlja vse več kritik na račun šal in pripomb slovenskega komentatorja. Med komentarji, ki so pritegnili pozornost gledalcev, je denimo pripomba ob posnetku pokrajine: »Poglejte to pokrajino kot videospot Jana Plestenjaka … samo da manjkata vsaj dve lepi punci.«

Prav takšen način komentiranja je zmotil del občinstva, ki svoje odzive deli tudi na TikToku. Da jim tovrstne pripombe niso najbolj všeč, so med drugim javno omenile tudi vplivnice Sara Vrečko, Ema Beganović in Ajda Hozjan. Na POP TV smo zato naslovili več vprašanj o tem, kako so zasnovali letošnje komentiranje in ali so kritične odzive gledalcev zaznali tudi sami. »Komentiranje je ena od značilnosti formata Love Island, ki jo poznajo gledalci po vsem svetu. Komentatorji v vseh državah razvijajo svoj prepoznavni humor, s katerim dogajanje približajo gledalcem, ga popestrijo in jih predvsem nasmejijo.«

Izbrali so izkušenega ustvarjalca

Za slovenskega komentatorja so izbrali Mirka Medveda. Na POP TV poudarjajo predvsem njegove dolgoletne izkušnje z glasom in zvokom. »Mirko Medved je vsestranski ustvarjalec: glasovni igralec, tonski mojster, oblikovalec zvoka, režiser sinhronizacij, glasbeni producent in multiinstrumentalist. Kot režiser sinhronizacij in oblikovalec zvoka je sodeloval pri več kot 100 risankah, kot tonski mojster pa skrbi tudi za zvok informativnega programa POP TV ter številnih televizijskih oddaj in filmov. Prepričale so nas njegove izkušnje z glasom, zvokom in interpretacijo,« so nam odgovorili. Na televiziji se zavedajo tudi kritičnih odzivov, ki se pojavljajo na družbenih omrežjih. »Odzive gledalcev seveda spremljamo in jih jemljemo resno. Humor je stvar okusa, zato je povsem običajno, da komentiranje vsakomur ne ustreza.«

Zanimalo nas je tudi, koliko komentarjev nastane spontano in koliko jih je pripravljenih že pred predvajanjem oddaje. Kot pojasnjujejo na POP TV, gre za kombinacijo obojega. »Del komentarjev je pripravljen vnaprej in usklajen med vsemi tremi trgi – Slovenijo, Hrvaško in Srbijo –, del pa nastaja spontano kot odziv na dogajanje. Ta kombinacija komentiranju daje dinamiko in omogoča, da se komentator odzove tudi na nepričakovane trenutke.« Čeprav je del vsebine usklajen med državami, komentatorji niso isti. Slovensko različico spremlja glas Mirka Medveda, na Hrvaškem komentira Saša Lozar, v Srbiji pa Filip Ugrenović. »Vsak trg tako dobi lokalno različico komentiranja, prilagojeno tamkajšnjemu občinstvu,« še pojasnjujejo na POP TV. Očitno pa prav lokalna različica letos deli slovenske gledalce – medtem ko se nekateri ob komentarjih zabavajo, drugi menijo, da določene šale prestopajo mejo dobrega okusa.