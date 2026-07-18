To je kontroverzna starleta, ki je v afero potegnila tudi slovenskega sodnika jutrišnjega finala (FOTO)

Srbska starleta Tijana Maksimović, bolj znana pod umetniškim imenom Tijana Ajfon, je širši javnosti postala znana leta 2015, ko je nastopila v srbskem resničnostnem šovu Parovi. Že od prvega dne je vzbujala pozornost s svojim burnim vedenjem, številnimi spori in intimnimi prizori pred kamerami. Vzdevek Ajfon naj bi dobila še pred vstopom v šov. Po navedbah srbskih medijev ji ga je nadel menedžer, ker se je nenehno fotografirala s svojim iPhonom. Vzdevek, ustvarjen predvsem za večjo medijsko prepoznavnost, je hitro postal njen zaščitni znak.

Njeno sodelovanje v resničnostnem šovu je zaznamoval tudi nenavaden incident, ko so ji počili silikonski vsadki v prsih. Zaradi nujne operacije je morala šov predčasno zapustiti.

FOTO: Antonio Ahel, Pixsell

FOTO: Antonio Ahel, Pixsell

Največji škandal v njeni karieri pa je izbruhnil leta 2020 med policijsko akcijo Kristal v Bosni in Hercegovini. Oblasti so jo aretirale zaradi suma organiziranja mednarodne prostitucije. Po obtožnici naj bi dve dekleti nagovarjala k opravljanju spolnih storitev za približno 500 evrov. Maksimovićeva je pozneje priznala krivdo in bila obsojena na eno leto zaporne kazni, s čimer se je odpovedala tudi pravici do pritožbe.

Primer je odmeval tudi zato, ker se je med osebami, ki jih je policija takrat pridržala in nato izpustila, znašel slovenski nogometni sodnik Slavko Vinčić. Mediji v BiH in Srbiji so poročali, da je policija v okolici Bijeljine aretirala 35 ljudi zaradi organizirane zabave s prostitucijo, orožjem in prepovedanimi drogami oziroma kokainom. Zabave se je udeležilo tudi nekaj slovenskih državljanov, med imeni, ki so jih v BiH in Srbiji spravili v javnost, pa je bilo tudi Vinčićevo. Šlo naj bi za naključje –Vinčić je bil ob nepravem času na nepravem mestu, z nezakonitimi dejavnostmi ni imel ničesar. Kasneje je Vinčić svojo uspešno sodniško kariero nadaljeval na najvišji ravni, jutri zvečer pa bo sodil tudi finale svetovnega prvenstva.

Po požigu luksuzen avto popolnoma uničen

Po aferi pa se starletini škandali niso končali. Med najbolj odmevnimi je bil primer, ko je na beograjski občini Voždovac zgorel njen luksuzni Porsche Macan, ki je bil po požigu popolnoma uničen.

FOTO: Antonio Ahel, Pixsell

FOTO: Antonio Ahel, Pixsell

FOTO: Antonio Ahel, Pixsell

Marca letos se je na skrivaj poročila

Čeprav je njeno življenje zaznamovalo več afer, je Tijana Ajfon ostala prisotna v medijih in na družbenih omrežjih. V zadnjih mesecih je znova pritegnila pozornost, ko se je marca letos na skrivaj poročila z dolgoletnim partnerjem, katerega identitete javnosti še vedno ni razkrila.

FOTO: Antonio Ahel, Pixsell

FOTO: Antonio Ahel, Pixsell

Po poroki je razkrila tudi, da se je preselila v novo stanovanje in se posvetila zasebnemu življenju ter svojemu modnemu poslu, poroča 24sata.hr.

FOTO: Antonio Ahel, Pixsell

Afera okrog razvpite srbske starlete Tijane Ajfon, ki so jo v Bijeljini aretirali na zabavi, na kateri je bil prisoten tudi Slavko Vinčić, je še naprej aktualna. FOTO: Zaslonski posnetek, Instagram