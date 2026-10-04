To je postavni sin nekdanjega župana Borisa Popoviča: ne boste verjeli, s čim se ukvarja (FOTO)

Nik Popovič, 26-letni sin nekdanjega dolgoletnega koprskega župana Borisa Popoviča, se podaja v boj za županski stolček v Kopru. Kandidiral bo na listi Koper je naš, in čeprav ga mnogi poznajo predvsem kot sina enega najbolj prepoznavnih obrazov koprske politike, ima tudi sam že nekaj političnih izkušenj. Nik je bil namreč že v preteklosti občinski svetnik v Kopru, danes pa se želi v lokalno politiko vrniti precej bolj ambiciozno – kot kandidat za župana.

Pred politiko je velik del njegovega življenja zaznamoval nogomet. Igral je za mlajše selekcije FC Koper, nastopal v mladinskih tekmovanjih, pozneje pa zbral tudi nastope v članski konkurenci, med drugim za Izolo. Podatki Nogometne zveze Slovenije kažejo, da ima za seboj več deset nastopov v kadetskih in mladinskih ligah. Danes se ukvarja tudi z gostinstvom, zdaj pa želi očitno narediti velik korak v politiki. Ob odprtju volilnega štaba stranke Koper je naš je poudaril, da želi predvsem poslušati težave Koprčanov in iskati rešitve. Med temami, ki so jih tam izpostavljali občani, so bile lokalne ceste, kanalizacija, avtobusne povezave, urejanje mesta in parkiranje. »Tu smo za ljudi. Rad prisluhnem in iščem rešitve, predvsem pa držim besedo,« je dejal ob odprtju štaba. Napovedal je tudi obiske po krajevnih skupnostih, saj želi, kot pravi, ljudi poslušati tudi zunaj središča Kopra.

Boris Popovič je Koper vodil kar 16 let, med letoma 2002 in 2018, letos pa sam ne kandidira v Kopru, ampak se podaja v boj za župana Izole. V Kopru tako politično štafeto prevzema sin. Pred njim pa je vse prej kot lahek boj. Za župana Kopra je napovedanih več kandidatov, med njimi aktualni župan Aleš Bržan, ki se poteguje za nov mandat. Za 26-letnega Popoviča bodo letošnje volitve tako prvi pravi preizkus, ali lahko iz očetove politične sence stopi kot samostojen kandidat – in ali bodo Koprčani po osmih letih pripravljeni županski stolček znova zaupati Popoviču, le da tokrat mlajšemu.