To je spoznala Savina Atai ob praznovanju 45. rojstnega dne

Duhovna učiteljica Savina Atai je dopolnila 45. let. Ob tem se je ozrla na preteklo leto in na družbenem omrežju Facebook s sledilci delila sporočilo, česa jo je naučilo.

Duhovna učiteljica je priznala, da je bilo preteklo leto zanjo težko, da jo je navidezno upočasnilo, a predvsem veliko naučilo. Kljub težkemu letu pa je še vedno vsak dan hvaležna za vse, kar ima. In dodala, da jo je prejšnje leto vrnilo v trenutek, v danes. Da zdaj opazi nove trenutke, nov prostor in se fokusira na hvaležnost.

»Uf, 44 ni bilo lahko leto. A Lotus je čudežno tukaj. Moj bratec okreva po operaciji hrbtenice. Moje srce je bolj polno hvaležnosti kot kadarkoli. Vsak trenutek z Garrettom. Z Lotus in najinimi 4 muckami. Z mojimi bližnjimi. Z mojo ekipo. Z zlatim ženskami Eliksir Kril. Z vami, tukaj. Vsak trenutek v naravi. Doma. V ustvarjanju. Hvala.

Sveta ne morem spremeniti. Kaj pa lahko danes naredim? Koliko malih velikih trenutkov lahko danes doživim in jih za vedno pospravim v srce? Neskončna hvala, 44. Dobrodošlo leto 45.«

Komentarji sledilcev

Pod objavo se je usul plaz komentarjev, objavljamo le nekaj izmed njih.

»Draga Savina, vse najboljše! Bodi še naprej tako sončna in veselja polna zlata dušica! Hvala ti iz dna srca za vse znanje, ki nam ga daješ, neizmerno hvaležna.«

»Ljuba Savina, krasno zapisane in resnične so tvoje besede. Za tvoj rojstni dan Ti iz srca želim, naj se še naprej uresničuje vse, kar si želiš zase. Naj bo tvoj dan prekrasen in lepo, lepo praznuj.«

»Sončna ljuba Savina. Si svetilka, pletilka, eliksirka in sijajno strastna srčna učiteljica življenja. Vse najlepše in najboljše ti želim. Naj te navdih in nov duh spremljata vsak trenutek, ter te plemenitita za vedno! Si tudi moj navdih in duhovni vodnik! Hvala, ker si. Objemček.«

»Draga Savina, vse najboljše in najlepše ti želim ob tvojem prazniku. Še naprej sij s svojo lepo sončno energijo. Hvala, ker si in hvala, ker nam lepšaš življenja s čudovito šolo/skupnostjo že mnoga leta. Uživaj svoj dan, naj bo poln ljubezni in lepih spominov.«

»Vse najboljše in obilje srečnih trenutkov in vsega dobrega, kar z odprtim srcem deliš vsem od blizu in daleč.«