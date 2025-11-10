  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
HVALEŽNA

To je spoznala Savina Atai ob praznovanju 45. rojstnega dne

Preteklo leto je bilo za duhovno učiteljico težko.
Savina Atai FOTO: Katja Jemec
Savina Atai FOTO: Katja Jemec
A. G.
 10. 11. 2025 | 17:10
3:05
A+A-

Duhovna učiteljica Savina Atai je dopolnila 45. let. Ob tem se je ozrla na preteklo leto in na družbenem omrežju Facebook s sledilci delila sporočilo, česa jo je naučilo.

Duhovna učiteljica je priznala, da je bilo preteklo leto zanjo težko, da jo je navidezno upočasnilo, a predvsem veliko naučilo. Kljub težkemu letu pa je še vedno vsak dan hvaležna za vse, kar ima. In dodala, da jo je prejšnje leto vrnilo v trenutek, v danes. Da zdaj opazi nove trenutke, nov prostor in se fokusira na hvaležnost.

»Uf, 44 ni bilo lahko leto. A Lotus je čudežno tukaj. Moj bratec okreva po operaciji hrbtenice. Moje srce je bolj polno hvaležnosti kot kadarkoli. Vsak trenutek z Garrettom. Z Lotus in najinimi 4 muckami. Z mojimi bližnjimi. Z mojo ekipo. Z zlatim ženskami Eliksir Kril. Z vami, tukaj. Vsak trenutek v naravi. Doma. V ustvarjanju. Hvala. 

Sveta ne morem spremeniti. Kaj pa lahko danes naredim? Koliko malih velikih trenutkov lahko danes doživim in jih za vedno pospravim v srce? Neskončna hvala, 44. Dobrodošlo leto 45.«

Komentarji sledilcev

Pod objavo se je usul plaz komentarjev, objavljamo le nekaj izmed njih.

»Draga Savina, vse najboljše! Bodi še naprej tako sončna in veselja polna zlata dušica! Hvala ti iz dna srca za vse znanje, ki nam ga daješ, neizmerno hvaležna.«

»Ljuba Savina, krasno zapisane in resnične so tvoje besede. Za tvoj rojstni dan Ti iz srca želim, naj se še naprej uresničuje vse, kar si želiš zase. Naj bo tvoj dan prekrasen in lepo, lepo praznuj.« 

»Sončna ljuba Savina. Si svetilka, pletilka, eliksirka in sijajno strastna srčna učiteljica življenja. Vse najlepše in najboljše ti želim. Naj te navdih in nov duh spremljata vsak trenutek, ter te plemenitita za vedno!  Si tudi moj navdih in duhovni vodnik! Hvala, ker si. Objemček.«

»Draga Savina, vse najboljše in najlepše ti želim ob tvojem prazniku. Še naprej sij s svojo lepo sončno energijo. Hvala, ker si in hvala, ker nam lepšaš življenja s čudovito šolo/skupnostjo že mnoga leta. Uživaj svoj dan, naj bo poln ljubezni in lepih spominov.« 

»Vse najboljše in obilje srečnih trenutkov in vsega dobrega, kar z odprtim srcem deliš vsem od blizu in daleč.«

Več iz teme

Savina Atairojstni danživljenjepraznovanjeSlovenija
ZADNJE NOVICE
17:10
Bulvar  |  Domači trači
HVALEŽNA

To je spoznala Savina Atai ob praznovanju 45. rojstnega dne

Preteklo leto je bilo za duhovno učiteljico težko.
10. 11. 2025 | 17:10
17:00
Bulvar  |  Suzy
ŠPORT MU PRINAŠA VSE

Zaposleni Robert Korošec na kolesarskem premoru (Suzy)

Petintridesetletnik je znan kot navdušen športnik, ki je v zadnjih letih tako zelo vzljubil kolesarstvo, da se pogosto udeležuje dirk.
10. 11. 2025 | 17:00
16:34
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU KOPER

Drzna kraja na Črnem Kalu: iz delovnih strojev iztočili 230 litrov nafte, škode za 250 tisočakov

Policisti Policijske uprave Koper so v zadnjem vikendu intervenirali v 179 primerih in na številko 113 prejeli skupno 560 klicev.
10. 11. 2025 | 16:34
16:21
Novice  |  Svet
V INDIJI

Prestolnico pretresla eksplozija avtomobila, mrtvih najmanj osem ljudi. Prizori so grozljivi (FOTO in VIDEO)

Vzrok eksplozije za zdaj ni znan, prav tako pristojni še ne vedo, ali je šlo za nesrečo ali namerno povzročen incident.
10. 11. 2025 | 16:21
16:06
Novice  |  Kronika  |  Doma
DOM STAREJŠIH RAKIČAN

Sumljiva smrt v pomurskem domu starejših? Policija zdaj vendarle potrdila tole

Zaradi varstva osebnih podatkov na policiji niso izrecno povedali, da gre za Dom starejših Rakičan, ampak so navedli, da je bila preiskava opravljena v javnem zavodu na območju UE Murska Sobota.
10. 11. 2025 | 16:06
15:51
Novice  |  Slovenija
V SPOMIN NA ANŽETA

Slovenijo pretresa smrt 23-letnega reševalca Anžeta: Tina Gaber deli ganljive besede in sprašuje o pravici življenja

V spomin na tragično preminulega reševalca se je oglasila tudi soproga predsednika vlade.
10. 11. 2025 | 15:51

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

»Po tihem si želim, da bi spet imel čas za ples«

Na dan 23. oktobra 2025, ko so mediji poročali o 7000 evrih za kvadratni meter nepremičnine v Ljubljani, Zoran Đukić iz Stoja Trade v podkastu Supermoč razgrne svojo formulo: nepremičnine kot umetnost, lastništvo kot svoboda, ljudje kot največji kapital.
5. 11. 2025 | 09:47
Promo
Novice  |  Slovenija
Praznično obdarovanje

Edinstvena praznična darila z dušo, ustvarjena v slovenskem ateljeju

Iščete novoletna darila, ki bodo pustila večen pečat? Podarite unikatne izdelke, ročno izdelane v Sloveniji, s certifikatom kakovosti in zgodbo, ki se dotakne.
Promo Slovenske novice10. 11. 2025 | 14:12
Promo
Novice  |  Slovenija
POGOZDOVANJE

Z brezpilotnimi letalniki nad posledice

V podjetju Radenska že šest let skrbijo za obnovo gozdov, ki so jih prizadele naravne ujme ali požari.
1. 11. 2025 | 09:52
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

»Vsak drugi objekt v Sloveniji je zgrajen z našim cementom« (video)

Sogovornik Primož Smrekar o tem, zakaj je cement temelj sodobne družbe in kako ga narediti prijaznejšega okolju.
5. 11. 2025 | 13:14
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

»Po tihem si želim, da bi spet imel čas za ples«

Na dan 23. oktobra 2025, ko so mediji poročali o 7000 evrih za kvadratni meter nepremičnine v Ljubljani, Zoran Đukić iz Stoja Trade v podkastu Supermoč razgrne svojo formulo: nepremičnine kot umetnost, lastništvo kot svoboda, ljudje kot največji kapital.
5. 11. 2025 | 09:47
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Praznično obdarovanje

Edinstvena praznična darila z dušo, ustvarjena v slovenskem ateljeju

Iščete novoletna darila, ki bodo pustila večen pečat? Podarite unikatne izdelke, ročno izdelane v Sloveniji, s certifikatom kakovosti in zgodbo, ki se dotakne.
Promo Slovenske novice10. 11. 2025 | 14:12
Promo
Novice  |  Slovenija
POGOZDOVANJE

Z brezpilotnimi letalniki nad posledice

V podjetju Radenska že šest let skrbijo za obnovo gozdov, ki so jih prizadele naravne ujme ali požari.
1. 11. 2025 | 09:52
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

»Vsak drugi objekt v Sloveniji je zgrajen z našim cementom« (video)

Sogovornik Primož Smrekar o tem, zakaj je cement temelj sodobne družbe in kako ga narediti prijaznejšega okolju.
5. 11. 2025 | 13:14
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOTRANJA VRATA

Zakaj je zdaj najboljši čas za nakup notranjih vrat?

Do 17. novembra lahko v času sejma DOM+ in Ambient v prodajnih salonih LIP BLED izkoristite poseben sejemski popust.
7. 11. 2025 | 11:04
Promo
Novice  |  Slovenija
PLAČE

Obračun plač v podjetjih: božičnica, poslovna uspešnost in druge nagrade

Vsa podjetja, ki imajo zaposlene, se srečujejo z izzivi pri obračunu plač.
6. 11. 2025 | 10:53
Promo
Novice  |  Slovenija
KAPITALSKI TRGI

Slovenski kapitalski trgi v pričakovanju velikih sprememb (video)

Slovenski vlagatelji dobivajo nove priložnosti: reguliran kriptosvet, prihod Vzajemne na borzo in davčno ugodno dolgoročno varčevanje.
4. 11. 2025 | 09:24
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
IDEJA ZA ODDIH

Poseben oddih v Zagrebu, ki obljublja drugačno izkušnjo

Zobozdravstveni oddih, kjer se znanost, estetika in udobje združijo v novo poglavje vašega nasmeha.
10. 11. 2025 | 13:42
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
HALKUX VALGUS

Kako uspešno zdravimo hallux valgus?

Se spopadate z bolečo izboklino ob palcu stopala in neprijetnim občutkom pri hoji ali nošenju čevljev? Najverjetneje gre za deformacijo hallux valgus.
4. 11. 2025 | 08:47
Promo
Lifestyle  |  Stil
PROGRAMSKA OPREMA

Prihaja dan samskih: razprodaje, ki jih ne smete zamuditi

Single's Day (dan samskih), znan tudi kot dvojna enica, ni le še en datum (11. november) na koledarju.
22. 10. 2025 | 09:36
Promo
Novice  |  Slovenija
BREZ BANKE

Nova priložnost, prazna blagajna: kako do denarja brez zapletov

Kako lahko podjetja danes financirajo rast, naročila in zaloge – brez banke in brez čakanja.
1. 11. 2025 | 08:04
Promo
Novice  |  Slovenija
ONAPLUS PODKAST

Od laboratorija do plesnega studia: slovenski znanstveni projekti, ki spreminjajo življenja

Ob Svetovnem dnevu znanosti za mir in razvoj smo v podkastu Onaplus pripravili posebno epizodo, ki poudarja, da znanost ni le zbirka dejstev, temveč nenehno iskanje resnice.
10. 11. 2025 | 10:00
Promo
Novice  |  Slovenija
Podkast Supermoč

Voditelj ima nalogo služiti ekipi

Trajnost ni nova religija, je nova pismenost. Ali jo govorimo tekoče, glasno ali šepetaje, je vprašanje, ki obravnava našo zavzetost in resno namero.
6. 11. 2025 | 08:34
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA VARNOST

Slovenija na 108. mestu med najbolj napadanimi državami

Umetna inteligenca je v kibernetski varnosti postala dvorezen meč: enako jo uporabljajo napadalci kot obrambne ekipe.
10. 11. 2025 | 09:00
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POŠTA SLOVENIJE

Preobrazba Pošte Slovenije: kam plujejo v prihodnosti

Karmen Lebe Grajf poudarja, da Pošta Slovenije ostaja ključni del državne infrastrukture in zanesljiv partner v razvoju e-trgovine.
5. 11. 2025 | 15:13
Promo
Razno
GRADNJA IN OBNOVA

Najpogostejša napaka lastnikov starih hiš – in kako jo popraviti v enem dnevu!

Na stenah stavb se pogosto srečujemo s pojavom konstrukcijskih razpok, ki so posledica posedenih temeljev.
Promo Slovenske novice5. 11. 2025 | 10:29
Promo
Novice  |  Slovenija
APLIKACIJA

Nova aplikacija, ki prinaša popoln pregled

Za pregled nad svojim varčevanjem in naložbami potrebujete le mobilni telefon. Svoj finančni svet imate tako vedno pri roki, kjerkoli in kadarkoli.
7. 11. 2025 | 13:35
Promo
Novice  |  Kmetijske novice
Vrtnarjenje

Vse, kar moraš urediti na vrtu pred zimo

Pripravi svoj vrt na zimo z našimi praktičnimi nasveti – od trate, grmovnic do komposta, zelenega gnojenja in rastlinjakov. Poskrbi, da bo vrt spomladi v popolni formi!
Promo Slovenske novice10. 11. 2025 | 09:49
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ČOKOLADNO

Nova raven kremastega užitka

Okus, aroma in neverjetno kremasta tekstura … To je nova čokolada, zaradi katere boste dieto dokončno postavili na pavzo.
6. 11. 2025 | 12:59
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIRUTALNI STREŽNIKI

Zakaj izbrati slovenski oblak?

Nova storitev Domenca cloud omogoča hitro postavitev virtualnih strežnikov z zanesljivo lokalno infrastrukturo.
27. 10. 2025 | 11:56
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki