To je trenutek množica na Prešernovem trgu na shodu harmonikarjev zapela Zdravljico (VIDEO)

Na Prešernovem trgu se je v petek zvečer zbrala množica harmonikarjev, ki so se odzvali pozivu na srečanje v podporo slovenski glasbi ob dnevu samostojnosti . Organizatorji so shod prijavili, saj je mesto z odlokom prepovedalo spontane glasbene nastope do konca leta.

Harmonikarji z vseh koncev Slovenije so na Prešernovem trgu zavzeli več kotičkov in v dobri uri zaigrali venček domačih pesmi (med drugim V dolini tihi, Na Golici, Veseli Ribn'čan, Čebelar in Večer na Robleku). Največ jih je igralo pred Prešernovim spomenikom, slišati pa jih je bilo tudi s stopnic frančiškanske cerkve in pred drugimi točkami na trgu. Čeprav je začetek sovpadel z obiskom dedka Mraza, so kljub mrazu vztrajali z glasbo in petjem, spodbujali pa so jih obiskovalci iz Ljubljane ter različnih regij. Ljudje so poudarjali, da so prišli podpret “ta pravo” slovensko, harmonikarsko glasbo.

Glasbenik Gregor Bezenšek, znan SoulGreg Artist, je na družbenih omrežjih objavil: »SREČEN SEM!!!! Danes smo Slovenci dokazali, da še kako obstaja upanje za SLOVENIJO! Brez ozvočenja smo bili povezani v eno! To je Slovenija, ki si je želimo in za katero smo glasovali pred 35.leti! To kar se je danes zgodilo v središču LJUBLJANE je bila čista brezpogojna POVEZANOST in ENOTONST!!! LJUBLJANA NAJ BO LJUBLJANA in ne katerokoli drugo mesto!!! Imamo radi vsakega poštenega človeka a, za božjo voljo, naj se ve kdo je gospodar na tej zemlji! Če ne prej se v naslednjem letu vidimo še v večjem številu in še močnejši!!«

Za nastop so izvedeli prek medijev, družbenih omrežij ali prijateljev, med nastopajočimi pa je bil tudi devetletnik, ki je prispeval tri skladbe. Najstniki so povedali, da niso prišli zaradi praznika dneva samostojnosti in enotnosti, ampak ker takšno glasbo poslušajo od rojstva, starejši pa so menili, da se takšna glasba k prazniku preprosto prilega.