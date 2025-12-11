To je velika ljubezen znanega športnega novinarja, za katero gotovo niste vedeli

Tomaž Kovšca je širši javnosti znan kot športni novinar in komentator, zlasti je prepoznaven zaradi prenosov rokometnih in kolesarskih tekmovanj. Manj znano pa je njegovo hortikulturno udejstvovanje, čeprav je eden vodilnih bonsajistov pri nas. Pravi, da gojenje miniaturnih dreves bonsajev (bon v japonščini pomeni posoda, saj pomeni drevo) ni njegov hobi, marveč način življenja, protiutež stresnega novinarskega dela. Pred dnevi je s svojo mednarodno bonsajsko šolo Tora pripravil razstavo v piceriji in kavarni Valeria na Lavrici. Na ogled je bilo ducat primerkov, med njimi jih je nekaj vzgojil prav Kovšca, ki je obiskovalce brezplačnega ogleda presenetil še z vodenjem po razstavi. Kratko in jedrnato je predstavil bistvo bonsajizma, povedal, kako izvesti prve korake vzgoje pritlikavih dreves, pa tudi, kako jih je treba opazovati – ne zviška, ne iz žabje perspektive in tudi ne od zadaj, temveč iz oči v oči.

Ko nepoznavalci slišijo bonsaj, po navadi pomislijo na res majhno drevo, je pojasnil Kovšca. Toda takšen je le šohin bonsaj, namizno drevesce, resnejši bonsajisti pa raje vzgajajo večje primerke, ki pa so v primerjavi z običajno velikostjo dreves seveda še vedno miniaturni. Vsi pa morajo imeti koreninski sestav prekrit z mahom, vendar »nočemo, da naši bonsaji zgledajo kot jaslice,« je med drugim poudaril vodnik in povabil obiskovalce h glasovanju za naj bonsaj. Najbrž so mnogi glasovali prav za predavateljeve bonsaje, čeprav so navdušili tudi vsi drugi, denimo trizobi javor Valerije Ozmec in beli bor Petra Matjašiča. Izžrebane glasovalce so čakale lepe nagrade, od pice do tečaja bonsajizma pri organizatorju.

Razstavo so pripravili v dvorani Val na Lavrici. FOTO: Dusan B/Facebook

Tomaž Kovšca se je predstavil tudi s primerkom kitajskega brina, juniperus chinensis »itoigawa«. FOTO: Dušan Malovrh