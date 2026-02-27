To morate slišati, kako šaljivo pesem so posneli za naše skakalce (VIDEO)

Slovenija je dežela športa, narave in glasbe. Ko se ta ljubezen prepletete, nastanejo pesmi za slovenske junake. V dneh po olimpijskih igrah sta nastali vsaj dve navijaški skladbi, posvečeni našim šampionom, ki so na največji zimskošportni prireditvi v Italiji znova dokazali, da sodijo v sam vrh svetovnih smučarskih skokov.

Ob teh uspehih je nastala narodnozabavna skladba Pesem za skakalce. Avtorji so jo ustvarili v kratkem času, a, kot poudarjajo, z ogromno energije, spoštovanja in srca. Skladbo so podarili navijačem in predvsem skakalcem, ki s predanostjo in pogumom vedno znova navdihujejo. »Naj ta pesem poveže vse navijače in izrazi hvaležnost za nepozabne trenutke, ki nam jih pričarajo naši športni junaki,« so zapisali fantje.

Za besedilo, glasbo in vokal je poskrbel narodnozabavni glasbenik Peter Frece, član ansambla Odmev, ki je lani zaznamoval 35 let glasbenega ustvarjanja. Videospot so posneli v domačem okolju ter v Šentrupertu nad Laškim.

Prisluhnite pesmi Pesem za skakalce:

Kot da ena pesem ne bi bila dovolj je pred dnevi izšla še navijaška himna z naslovom Gremo Prevc. V Glasbeni založbi Trstenjak pravijo, da ne gre le za skladbo, temveč za energijo, ujeto v melodijo, ki bo odmevala pod skakalnicami in v domovih zvestih navijačev. Pri projektu so združili moči Ansambel Galama, Ansambel Opev in nova glasbena zasedba Virtuozzi.

Prisluhnite navijaški himni Gremo Prevc: