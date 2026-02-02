  • Delo d.o.o.
PODELITEV GLASBENIH NAGRAD

To pa ni kar tako! Slovenska pevka na grammyjih: v takšni obleki pozirala je z zvezdniki (FOTO)

Sara Pavec, nova članica skupine Atomik Harmonik se je sinoči udeležila podelitve nagrad v Los Angelesu.
FOTO: Zaslonski Posnetek

FOTO: Zaslonski Posnetek

Sara Pavec. FOTO: Zaslonski Posnetek

Sara Pavec. FOTO: Zaslonski Posnetek

FOTO: Zaslonski Posnetek

FOTO: Zaslonski Posnetek

FOTO: Zaslonski Posnetek

FOTO: Zaslonski Posnetek

FOTO: Zaslonski Posnetek
Sara Pavec. FOTO: Zaslonski Posnetek
FOTO: Zaslonski Posnetek
FOTO: Zaslonski Posnetek
N. Č.
 2. 2. 2026 | 12:25
2:27
A+A-

Slovenska pevka Sara Pavec, nova članica skupine Atomik harmonik in hčerka ustanovitelja zasedbe Janija Pavca, ki pri le 16 letih že žanje uspehe tudi čez lužo, je bila v Los Angelesu med povabljenci na letošnji podelitvi glasbenih nagrad grammy.  Po njenih objavah s prizorišča je bilo jasno, da je bila nad dogodkom navdušena Na družbenih omrežjih je delila posnetke s prireditve in fotografije v ekstravagantni obleki, posuti z rožami, s katero je v hipu ukradla pozornost. Ob tem se je javno zahvalila tudi oblikovalki obleke in znamki The Lie by JPZ, gre za slovensko znamko luksuznih modnih dodatkov, za katero stoji oblikovalka Jerneja Podbevšek Zhembrovskyy.

Sara Pavec. FOTO: Zaslonski Posnetek
Sara Pavec. FOTO: Zaslonski Posnetek

Kdo so ljudje, s katerimi se je fotografirala?

Sara se je na dogodku fotografirala z več glasbeniki in ustvarjalci iz ameriškega okolja. Nekatera imena so precej prepoznavna, druga manj, a vseeno aktivna na glasbeni sceni. Pozirala je z Anthonyjem Gargiulo, ameriškim pop izvajalcem in spletnim ustvarjalcem, ki glasbo intenzivno gradi tudi prek svojih viralnih projektov in nastopov.

FOTO: Zaslonski Posnetek
FOTO: Zaslonski Posnetek

Na fotografiji je tudi z Jonathanom Tilkinom, ameriškim pevcem, znan po priredbah in lastni glasbi, s Caitlin Mae, neodvisno glasbenico, ki se predstavlja kot »unsigned artist« in ustvarja avtorske pesmi.

FOTO: Zaslonski Posnetek
FOTO: Zaslonski Posnetek

Med posnetki je Sara ujela tudi nastop Sabrine Carpenter, ameriške pevke in igralke, ki je na Grammyjih 2026 nastopila s skladbo Manchild. Velja za veliko osmoljenko leta, saj je v zadnjih dveh letih navdušila glasbeno industrijo, na grammyjih pa tudi z nastopom svojega hita. Nominirana je bila v dveh kategorijah, a na koncu večera ostala praznih rok.

Za piko na i se je ob koncu prireditve fotografirala še z, kot je zapisala sama, svojima »najljubšima«: Scottom Hoyingom in Markom Hoyingom (Markom Maniom). Scott Hoying je član svetovno znane a cappella skupine Pentatonix, Mark Manio pa je njegov soprog.

Najpomembnejše kipce za največje glasbene dosežke so osvojili Kendrick Lamar, Bad Bunny in Lady Gaga.  Lady Gaga, ki je osvojila dva kipca: grammyja za najboljši pop vokalni album (Mayhem) in grammyja za najboljši plesni pop posnetek (Abracadabra). 

