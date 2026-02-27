  • Delo d.o.o.
PLEMENITO DEJANJE

To se v Milijonarju še ni zgodilo! Pevka padla pri osmem vprašanju, nato storila tole ...(FOTO)

Tinkara Fortuna z eno potezo presenetila ves studio in voditelja Jureta Godlerja.
Tinkara Fortuna ja padla pri vprašanju za 750 evrov, a je z modro odločitvijo pravzaprav zmagala. FOTO: Zaslonski Posnetek
N. Č.
 27. 2. 2026 | 10:16
1:49
V dobrodelni oddaji priljubljenega kviza Milijonar na Planet TV se je zgodil trenutek, ki je marsikomu segel do srca. Na vroči stol je sedla pevka Tinkara Fortuna in pokazala, da v igri ne šteje le znanje, temveč tudi srčnost. V napetem nizu vprašanj je samozavestno napredovala in si priigrala 500 evrov. Ko je prišla do osmega vprašanja, vrednega 750 evrov, pa jo je čakal zapleten izziv: Samička katere žuželke nima kril? Ponujeni odgovori so bili smrdljivka, kresnička, kačji pastir ali lipovka.

Tinkara ni skrivala dvoma. »Če bi ugibala, bi rekla lipovka,« je priznala. A vedela je, da bi jo napačen odgovor stal 200 evrov in bi znesek padel na 300 evrov. Ker je šlo za dobrodelno oddajo, ni želela tvegati. Odločila se je za preudarno potezo in igro zaključila pri 500 evrih.

Pravilni odgovor? Kresnička, saj njena samička ima zakrnela krila in ne leti. 

A pravo presenečenje je sledilo šele po odločitvi. Tinkara je napovedala, da bo k priigranim 500 evrom dodala še 500 evrov iz lastnega žepa. Skupaj je tako Društvu prijateljev mladine Slovenije namenila 1000 evrov.

Voditelj Jure Godler je bil nad potezo vidno ganjen. »Zelo lepo in plemenito. Si prva, ki je dala denar, da ji ni treba več igrati naprej,« je pripomnil v svojem hudomušnem slogu in dodal: »Plačam, samo da grem.«

