IVO BOSCAROL

Ivo Boscarol je imel kot otrok eno veliko težavo

Podjetnik je imel že kot otrok težave, ker je segal iz povprečja.
Ivo Boscarol FOTO: Leon Vidic/ Delo
Ivo Boscarol FOTO: Leon Vidic/ Delo
A. G.
 10. 10. 2025 | 13:55
Ivo Boscarol je svetovno znan podjetnik, vizionar in pionir letalstva, ki je kariero začel v mali delavnici Pipistrel v Ajdovščini, a jo je z inovacijami na področju ultralahkih in električnih letal popeljal na svetovni zemljevid. Leta 2022 je svoje podjetje za izdelavo ultralahkih letal Pipistrel za 188 milijonov evrov prodal ameriški družbi Textron.

Podjetnik je letos presenetil z novico, da je postal lastnik prestižne licence Miss Universe za Slovenijo. V začetku septembra je v razkošni Odiseji zablestela prireditev, ki je navdušila obiskovalce in žirijo, Boscarol pa je bil ob koncu večera vidno zadovoljen.

»Vedno sem bil problematičen učenec«

Boscarolova izjemno uspešna poslovna kariera ni posledica pridnega šolarja, saj je imel podjetnik že kot otrok težave, ker je segal iz povprečja. »Vedno sem imel težavo, da sem segal iz povprečja. Na žalost je naš šolski sistem tak, da take ljudi dejansko ustavi in poreže. Ker je naravnan na vzgajanje povprečnežev, nimamo takih zvezd, kot jih imajo drugi. Zato upam, da bo v Slovenijo prišlo čim več drugačnih šol, valdorfskih in drugih, ki vzgajajo osebnost človeka v voditelja in ne samo v povprečneža,« je povedal v knjižni uspešnici Od Talenta do uspeha.

Komentarji sledilcev

Pod objavo na družbenem omrežju Facebook so se usuli komentarji, objavljamo le nekaj zmed njih.

»Talent si ali pa nisi, vodja si ali pa je kdo drug. Uspeh je pa vedno odvisen od sreče ali okolja, v katerem živiš, inteligenca s tem nima nič opraviti. Najbolj brihtni so srečni s svobodo in neodvisnostjo od drugih. Razni javni nastopi in samohvale niso zaščitni znak inteligence. Srčnost in dobrota sta najvišji vrlini, vse ostalo je Lari fari.«

»Joj, če bi dobila kovanec za vsakokrat, ko mi je mama rekla; 'Zakaj ne moreš biti kot vsi ostali? Vsi te gledajo!'. mi ne bi bilo treba delati. Šola vzgaja povprečneže, to je res.«

»Mislim, da je naše javno šolstvo dobro. Po svetu imamo vidne strokovnjake, verjetno niso hodili v privatne šole. Če hoče cerkev imeti svoje šole, naj jih plača.«

»'Slovenci najbolj zamerijo USPEH', ta izjava Iva Boscarola je najbolj znamenita in vedno bolj aktualna!«

»Problem naših šol je v tem, da učitelji pri preverjanju iščejo neznanje, namesto da bi spodbujali in nagrajevali znanje in sposobnosti učencev.«

»To ne bo držalo. Zelo dobro se spodbuja tako nadarjene in tiste s primanjkljajem v javnih šolah. V zasebno šolo naj vpišejo otroke tisti, ki želijo in naj tudi financirajo. Nič narobe s tem. Še vedno pa prisegam na kvaliteto javnega šolstva. Res pa je, da je bila prej vzgoja doma drugačna in so starši imeli drugačen pristop do otrok in zahteve.«

