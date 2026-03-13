To so dame, s katerimi povezujejo Luko Dončića

Luka Dončić, eden najboljših košarkarjev na svetu, je vso svojo kariero precej uspešno skrival zasebno življenje. Kolikor je za zvezdnika njegovega kova to pač mogoče. Vedelo se je, seveda, da ima partnerko, ki je pred leti postala tudi zaročenka, saj ga je Anamarija Goltes redno spremljala na tekmah in družabnih dogodkih, prav tako sta zaljubljenca s svetom delila novico, da sta postala starša najprej deklice Gabriele in konec lanskega leta še Olivie. Razen tega pa Dončić z oboževalci in novinarji kaj dosti ni delil. Mnogi so bili zato povsem v šoku, ko so se razširile govorice, da naj bi bilo ljubezenske pravljice konec, nihče namreč ni niti slutil, da v zvezi košarkarskega asa in svetlolase lepotice škripa. V trenutku, ko se je razvedelo, da naj bi Dončić razdrl zaroko z Anamarijo, ki je že od rojstva druge hčerke sicer v Sloveniji, medtem ko Luka igra na oni strani Atlantika, pa so se pojavila namigovanja, da naj bi imel 28-letnik že novo simpatijo. Podobne zgodbe so se v zadnjih mesecih sicer že pojavljale.

Med dekleti, ki naj bi jih očaral visokorasli Slovenec, se je omenjalo celo slovito resničnostno zvezdnico Kim Kardashian, ki je od Luke sicer starejša skoraj dve desetletji. Kim je rojena v Kaliforniji in posledično je tudi velika oboževalka vseh mogočih športnik ekip, ki prihajajo iz njene rodne države, sestre Kardashian so znane tudi po tem, da se rade zaljubljajo v košarkarje, z enim do njih Krisom Humphriesom je bila Kim krajši čas celo poročena, zato niti ni tako zelo nenavadno, da so jo začeli povezovati tudi z našim postavnim Dončićem. Ta govoric ni nikoli ne potrdil niti zanikal, se je pa oglasila Kim, ki je pojasnila, da Dončića sploh osebno ne pozna in z njim nikoli ni imela niti nobenega stika.

Naslednja dama, s katero so povezovali Luko, ko je bil ta uradno sicer še vedno z Anamarijo, je bila 24-letna srbska pevka Anđela Ignjatović, bolj znana kot Breskvica. Mnogi mlado lepotico obtožuje celo, da je kriva za razhod Luke in Anamarije, kar je Anđela sicer odločno zanikala, prav tako je zanikala, da bi se med njo in slovenskim košarkarjem pletlo karkoli romantičnega. »Sem dežurni krivec za vse, kar se zgodi. Všečkal je nekaj fotografij, ljudje pa so takoj skočili. Šokiral me je naslov, da je Breskvica kriva za razpad razmerja. Videla sem samo naslov, niti ne vem, kaj v članku piše. Povežejo me z vsakim in to je zdaj očitno postalo priljubljeno,« je mladenka te dni povedala v podkastu, ki ga vodita Bogdan Đaković in Stefan Amer, seveda pa nista mogla mimo govoric o njeni zvezi z Dončićem, ki krožijo tudi v srbskih medijih. Zadnja od dam, ki naj bi omrežila Luko Dončića, pa je hollywoodska igralka Madelyn Cline, najbolj znana po vlogah v izjemno uspešnih serijah Stranger Things in Outer Banks. Govorice o njuni zvezi so se še posebej razplamtele zadnje dni, ne košarkar niti igralka pa jih še nista komentirala, mnogi so sicer kljub temu prepričani, da v njih ni prav veliko resnice.