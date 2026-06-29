To so Luciji Vrankar ob rojstnem dnevu sporočili Čuki – in presenetili oboževalce

Včeraj je rojstni dan praznovala Lucija Vrankar – Lucy, priljubljena televizijska voditeljica in dobro poznan obraz slovenske zabavne scene. Ob posebnem dnevu so ji na družbenih omrežjih čestitali tudi člani skupine Čuki, ki so ji namenili tople besede in napovedali tudi skupni jesenski projekt.

»Danes praznuje naša prijateljica, vedno nasmejana in simpatična Lucija Vrankar – Lucy! Vse najboljše in da nas boš še velikokrat obiskala na naših nastopih ter še naprej podpirala slovensko glasbo. P. S. Komaj čakamo, da se jeseni spet gledamo v novi oddaji PA BREZ ZAMERE na Planet TV,« so zapisali Čuki.

Lucija Vrankar v zadnjem času ostaja tesno povezana s slovensko glasbeno in televizijsko sceno. Jeseni bo namreč skupaj z Dejanom Vunjakom vodila novo zabavno-glasbeno oddajo Pa brez zamere, ki jo pripravlja Planet TV. Format oddaje naj bi združeval glasbo, humor in sproščeno druženje znanih obrazov slovenske zabave.

Lucy je sicer znana kot energična voditeljica, ki pogosto povezuje glasbene dogodke in televizijske projekte, s čimer ostaja ena izmed bolj prepoznavnih osebnosti na področju zabavnega programa. Ob včerajšnjem rojstnem dnevu so ji številni prijatelji in sodelavci zaželeli vse najboljše, jeseni pa jo čaka novo televizijsko poglavje, ki ga njeni oboževalci že nestrpno pričakujejo.