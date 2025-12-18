Petra Parovel na vrhu! To je TOP 20 vplivnežev, ki so letos zaznamovali Slovenijo (FOTO)

Vplivneži že dolgo niso več samo lepa imena z Instagrama. Postali so del našega vsakdana, ob jutranji kavi, na kavču, med hitrim skrolanjem. In včasih imajo večjo moč prepričevanja kot tradicionalni mediji. Raziskava oglaševalske agencije Futura je zato preverila, koga Slovenci sploh redno spremljamo – in izluščila 20 najbolj prepoznavnih domačih imen. Eno vprašanje, 395 ljudi – in več kot 450 imen Raziskovalci so 395 rednim uporabnikom družbenih omrežij postavili preprosto vprašanje: »Katere vplivneže redno spremljate?« Vsak je lahko navedel do pet imen, skupaj pa se jih je nabralo več kot 450. To po svoje pove vse: slovenska scena spletnih ustvarjalcev je živahna, razdrobljena in polna novih obrazov. A pozor: lestvica ne pomeni nujno, da so to najbolj »priljubljeni« ali najbolj »kakovostni« vplivneži. Gre predvsem za to, kdo se je ljudem najbolj vtisnil v spomin. Iz množice imen je izstopila dvajseterica vplivnežev, ki je najbolj zaznamovala slovenski digitalni prostor. Prva je Petra Parovel, sledijo ji Lepa Afna, Teja Jugovic, Patricia Pangeršič, David Zupančič, Indira Ekić, Bit Sever, Katarina Benček, Tamara Lampe, Aleksandar Repić, Ana Debevc Prašnikar, Lara Nastran, Jernej Ogrin, Tika Hribar, Ciril Komotar, Jani Jugovic, Ajda Sitar, Anja Širovnik, Vita Starman, Robert Roškar. »Lestvica je koristen vpogled v to, kdo ima največjo pozornost slovenske javnosti, ni pa avtomatičen seznam priporočenih vplivnežev,« je poudarila Branka Bizjak Zabukovec, direktorica vsebinskega marketinga na Futuri. FOTO: Futura Dbd Branka Bizjak Zabukovec FOTO: Futura Dbd

Raziskava je pokazala tudi zanimive razlike med spoloma. Ženske v veliki večini spremljajo ženske vplivnice, med moškimi pa se visoko uvrsti le nekaj imen: Jernej Ogrin, David Zupančič, Jani Jugovic in Bit Sever. Moški sledilci so sicer bolj odprti, saj spremljajo tako moške kot ženske vplivneže, tudi s področij podjetništva, fitnesa in življenjskega sloga.

Zakaj nas vlečejo? Ker iščemo »resnično življenje«

Med najbolj opaženimi vsebinami leta 2025 prevladuje lifestyle: vsakdan, odnosi, starševstvo, moda, zdravje, osebni razvoj, lepota. Ljudje ne iščemo samo informacij. Iščemo občutek bližine, pripadnosti, družbe ... »Ljudi privlačita domačnost in avtentičnost. Videti želijo 'resnično življenje', tudi ali predvsem kadar je neurejeno, kaotično ali čustveno zahtevno,« pravi dr. Bizjak Zabukovec.

Pomemben del prepoznavnosti pa ne nastane »naravno«, temveč skozi algoritme. Pogosto nekoga začnemo spremljati preprosto zato, ker ga platforma ves čas potiska pred naše oči. »Pogosto nekoga začnemo spremljati preprosto zato, ker nam ga algoritem ves čas prikazuje,« opozarja in dodaja, da se tako gradi tako imenovani »insta odnos« občutek bližine, tudi če se zanj sploh nismo zavestno odločili.

Med visoko uvrščenimi se znajdejo tudi takšni, ki občasno pristanejo v središču konfliktov in dram. Razlog je preprost: drama sproži klike, komentarje, delitve – algoritmi pa to nagradijo z večjo vidnostjo. »Ko zaznamo, da se nekje dogaja drama, hitro odklikamo tja in preverimo, kaj se dogaja,« še pove dr. Bizjak Zabukovec.

Na koncu smo del igre tudi mi

Raziskava opozarja še na nekaj neprijetno resničnega: z vsakim ogledom in vsakim všečkom soustvarjamo to, kdo bo v ospredju, tudi če nam oseba ni posebej simpatična. »Naša pozornost je namreč gorivo, ki poganja celoten vplivnostni ekosistem,« sklene dr. Bizjak Zabukovec. In to je morda največji preobrat: vplivnežev ne izberejo samo platforme. V veliki meri jih izberemo – mi.

FOTO: Futura Dbd