Toča prekinila nastop! Čuki zaradi neurja mokri do kosti

Vremenoslovci se niso zmotili. Njihove napovedi so se uresničile, v nedeljo popoldne so se na severovzhodu države razvile močne nevihte, ki so se začele v Avstriji. Agencija za okolje je ob 15.40 za Podravje, Koroško in Pomurje prižgala vijolično opozorilo za veliko verjetnost trenutnega pojava toče v teh krajih. Ta je padala potem vse od Šentilja prek Slovenskih goric do Ljutomera. Ponekod je šlo že za drugi divji ples narave v manj kot petih dneh. Zgodbe prizadetih ljudi so bile zares čustvene. »Srce boli ob pogledu na škodo ... V le nekaj minutah je toča uničila veliko tega, kar smo gradili, negovali in leta urejali,« je o uničenem vrtu v Svečini na družbenem omrežju Facebook zapisala ena od domačink.

»V le nekaj minutah je toča uničila veliko tega, kar smo gradili, negovali in leta urejali.«

Letos bi bilo češenj, malin, robid, jagod in drugega sadja v izobilju, je objavila. »Zato je še toliko težje sprejeti, da je narava v tako kratkem času uničila prav vse, kar smo z ljubeznijo gojili in pričakovali. Ostajajo žalost, nemoč in praznina ob pogledu na sadovnjak in vrt, ki sta še pred eno uro obetala bogato letino,« je bila skrušena v svojih besedah.

Ostale so žalost, nemoč in praznina ob pogledu na sadovnjak in vrt, ki sta obetala bogato letino. FOTO: Petra Leskovšek Lasetzky

Veveričkin festival

V Lenartu je neurje med drugim razdejalo prizorišče 7. Veveričkinega otroškega festivala. Razbesnelo se je prav med nastopom Čukov. Glasbeniki so bili mokri do kosti, ko so z odra reševali opremo. Ne nazadnje so otroci še 15 minut prej veselo rajali na prizorišču. »Ampak na koncu je pomembno, da smo vsi celi. Hvala vsem, ki ste prišli kljub temnim oblakom na nebu,« so po koncu dejali Čuki. Na družbenem omrežju Facebook so se oglasili tudi organizatorji festivala. »Žal je naš Veveričkin festival predčasno zaključila huda nevihta z močno točo, toda najpomembneje je to, da so vsi obiskovalci, otroci in člani organizacije dogodka, ostali varni,« so zapisali.