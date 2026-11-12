Tokrat osvaja z vonjem! Po številnih glasbenih uspehih se je podal še v svet parfumov

Priljubljeni slovenski glasbenik Žan Serčič svojih oboževalcev ne navdušuje več le z glasbo, temveč tudi z novimi ustvarjalnimi podvigi. Tokrat se je odločil za nekoliko drugačen korak in predstavil svoja prva parfuma, ki ju je poimenoval Mars in Venera. Navdih zanju je našel v istoimenski uspešnici, ki jo je maja izdal v sodelovanju z glasbenico Ariano Lukas in je postala ena največkrat predvajanih slovenskih skladb letošnjega leta.

Ljubezen do dišav ga spremlja že vrsto let, zdaj pa se je odločil, da svojo strast deli tudi z občinstvom. Kot pravi, ga oboževalci celo na koncertih pogosto sprašujejo, kateri parfum uporablja, zato se mu je porodila zamisel, da bi ustvaril nekaj povsem svojega. »Parfumi so mi že dolgo blizu. Z ekipo smo izhajali iz vonjev, ki so mi všeč in jih rad nosim, eksperimentirali in ustvarili dva parfuma, na katera sem zelo ponosen,« je povedal glasbenik in dodal, da bo vonj zagotovo postal tudi del njegovih prihodnjih nastopov.

Želim si, da bi vsak Mars s tem vonjem pritegnil svojo Venero in vsaka Venera svojega Marsa.

Dva različna svetova

Pri ustvarjanju dišav se je oprl na zgodbo pesmi Mars in Venera, ki govori o privlačnosti med dvema različnima, a dopolnjujočima se svetovoma. Mars je namenjen moškim in predstavlja moč, samozavest ter umirjeno privlačnost, Venera pa ženskam in pooseblja skrivnostnost, nežnost ter svobodo. »Pesem Mars in Venera govori o dveh svetovih, ki sta različna, a komplementarna. To misel sem želel prenesti tudi v parfuma. Želim si, da bi vsak Mars s tem vonjem pritegnil svojo Venero in vsaka Venera svojega Marsa,« je pojasnil Žan.

Poudarja, da si predvsem želi, da bi se ljudje ob uporabi njegovih dišav dobro počutili. »Veselim se, da bosta parfuma zaživela tudi na drugih ljudeh. Upam, da bosta všeč moji publiki in vsem, ki so jim blizu takšni vonji.« Novost prihaja v času, ko glasbenik zaključuje še eno uspešno glasbeno poglavje. Njegova intimnejša koncertna turneja Na ulicah srca, na kateri nastopa z manjšo zasedbo, se namreč bliža koncu. Zadnja dva koncerta ga ta konec tedna čakata v Zagorju ob Savi in Kulturnem domu Krško.

Navdih za ustvarjanje pogosto najde v ljubezni in odnosih. FOTO: ROK MLINAR

Turneja je nastala po istoimenskem albumu, katerega zadnji singel je bila prav skladba Mars in Venera. Žan pa že pripravlja nove načrte. Kmalu bo namreč razkril tudi datume in kraje decembrskih koncertov, na katerih se bo ponovno družil s svojimi poslušalci. Kot kaže, bo letošnji konec leta zanj še posebno ustvarjalen – tako na glasbenih odrih kot v svetu dišav.