Tolmin že tresejo najtrši zvoki: sotočje zavzelo več kot 60 metalskih zasedb (FOTO)

V idiličnem okolju sotočja Soče in Tolminke se je začel največji metalski festival pri nas – Tolminator –, ki letos praznuje četrti rojstni dan. Mednarodni glasbeni festival, ki poteka do 28. julija, ponuja tri različne odre, na katerih nastopa več kot 60 domačih in tujih zasedb iz bogatega sveta metala, hardcora, crossoverja, punka, grindcora in njihovih neštetih izpeljankah.

Kakor sporoča organizator Kulturno društvo Veseli dihurčki, je na glavnem odru, ki se odpre vsak dan ob 17.30, mogoče uživati v nastopih številnih znanih zasedb, med katerimi so prvaki švedskega melodičnega death metala In Flames ter nemški metalcorovci Heaven Shall Burn. Po bolj mračnih glasbenih vodah bodo bredli sloviti norveški black metalci Satyricon in ameriške death metal legende Deicide.

Trije odri

Deske glavnega odra bodo krivili tudi staroste newyorškega hardcora Agnostic Front ter malo mlajši in rahlo bolj metalizirani Hatebreed. Za pravi crossover bodo poskrbeli prišleki z druge strani Atlantika, ki slišijo na ime Municipal Waste. Poleg njih svoje bodo alternativne kitarske variacije predstavili tudi Bleed from Within, Deafheaven, Wolves in the Throne Room, 1000MODS, Immolation, Sacred Reich, Spectral Wound, Sanguisugabogg, Infected Rain, Moscow Death Brigade, Nervosa in mnogi drugi.

Točno opoldne se vsak dan s programom odpre oder na plaži, le nekaj metrov stran od sotočja, z bolj podzemnimi in morda še malo tršimi zasedbami, kot sta death/grind/hardcore atrakcija Brat ali pa slam/deathcore ekstremisti iz Južne Afrike Vulvodynia. Za obilje zabave bo poskrbela razvpita internetna angleško govoreča atrakcija Raised by Owls, ki se definira kot comedy/death/grind, oder pa bodo teptali legendarni ameriški death metalci Master, ki delujejo že več kot 40 let. Med nastopajočimi so še Siberian Meat Grinder, Paediatrician, Cabal, Neckbreaker, Turbo Kill, Ghetto Justice, Moshed in drugi.

Tolminator kljub težki glasbi slovi po sproščenem vzdušju. FOTO: arhiv Tolminatorja

Tretji in prav posebni oder pa je DIY Stage, ki gosti žanrsko popolnoma različne zasedbe in deluje v bližini glavnega odra, in to samo takrat, ko se izvajajo 25-minutne menjave med bandi na glavnem odru. DIY oder ponuja unikatno in intenzivno izkušnjo s pravimi underground zasedbami, kot so kitajska ženska punk/hardcore zasedba Dummy Toys, severnoameriški death metalci Dark Insanity, španski grindnoise Mutilated Judge, bosanski hardcore Urban Instinct in drugi. Tukaj bo mogoče uzreti in slišati kar lepo število slovenskih ekstremnih glasbenih skupin, kot so Trobec, Poguba, G. U. B., Greia, Tvrold, Lars from Norway, Malpreml in še kdo.

Zabava in sprostitev

Po končanem glasbenem programu na glavnem odru se dogajanje seli v »diskoteko«, ki je rezervirana izključno za obiskovalce festivala, kjer DJ pult zasedejo člani skupin, ki so pred tem nastopili na enem izmed odrov Tolminatorja. Tu velja glasbena izbira, ki obsega vse mogoče žanre razen tega, kar se je dalo slišati čez dan. Kot dva posebna nastopa v živo z avtorsko glasbo lahko na tem mestu omenimo italijanski ukulele projekt Goregozola in slovensko synthwave zasedbo Neuromancer.

Po burni in zabavni noči se je zjutraj mogoče sprostiti ob zen jogi na plaži. Skrb za obiskovalce se nadaljuje tudi v ponudbi hrane in pijače: najde se za vsakogar nekaj, poskrbljeno je za vsejede, vegetarijance in vegane. Poleg standardne ponudbe brezalkoholnih in alkoholnih pijač lahko na svoj račun pridejo tudi ljubitelji koktajlov, ljubitelji piva pa imajo svoj kotiček v Pivskem vrtu, kjer lahko izbirajo med več kot 50 različnimi pivi s celega sveta.

Čez dan se je mogoče osvežiti ob sotočju Soče in Tolminke. FOTO: Sebastijan Iskra/arhiv Tolminatorja

Na prizorišču je še metal market, kjer se na stojnicah znajde različna licenčna roba; ponaredki niso dovoljeni. Med ponudbo so predvsem nosilci zvoka, tekstil in nakit. Mogoče je naleteti tudi na unikatne izdelke slovenskih proizvajalcev in seveda uradni Tolminatorjev tetovažni studio.

Na posebej določenih površinah je možno klasično kampiranje, prenočevanje z avtodomom, skupinsko kampiranje in kampiranje za družine, tisti, ki potujejo z malo prtljage, pa lahko šotor tudi najamejo. Poskrbljeno je za dovolj sanitarij in tušev, ki se čistijo in vzdržujejo večkrat dnevno. Za zahtevnejše goste je na voljo še klimatiziran prostor z dostopom do interneta. Poleg info točke so na voljo tudi varnostne omarice, namenjene shranjevanju dokumentov, mobilnih naprav in podobne lastnine. Na prizorišču festivala so ves čas prisotne varnostna služba, medicinska služba in gasilska enota, čez dan pa je na plaži ob sotočju prisoten tudi reševalec iz vode.