Roman Vodeb brez obotavljanja udaril po slovenskem podjetniku, razlog je hčerka: »Pravi moški česa takega nikoli ne bi naredil« (VIDEO)

Gorec je v pogovoru spregovoril tudi o svojih izkušnjah z ženskami in mnenju o njih, odnosih in življenjskih odločitvah, ki so vplivale tudi na njegov odnos z družino. Kot je povedal, je imel v preteklosti več razmerij, ki pa se niso razvila v dolgotrajne zveze.

V podkastu javnosti prizna tudi, da ima 25-letno hčerko, ki jo je spočel z natakarico, zaposleno v njegovi diskoteki. Nosečnost naj bi izvedel šele v sedmem mesecu, ko ga je o tem obvestila njena družina. Po njegovih besedah je bil ob novici šokiran in nepripravljen na očetovstvo, saj takrat ni načrtoval družine. Povedal je tudi, da je bil odnos z materjo njegove hčerke konflikten in da se je počutil pod pritiskom, kar je vplivalo na njegove kasnejše odločitve.

Pustil ju je sami

Gorec je v isti sapi tudi pojasnil, da se po rojstvu hčerke ni odločil za aktivno vlogo v njenem življenju. Po njegovih besedah je do tega prišlo zaradi osebnih občutkov prevaranosti in slabih odnosov z njeno materjo. Kasneje sta imela sicer nekaj stikov, hči naj bi mu v najstniških letih celo poslala prošnjo za prijateljstvo na Facebooku, vendar se odnos nikoli ni zares poglobil. Danes, na starejša leta, nekatere svoje odločitve obžaluje. Poudaril je, da bi v preteklosti ravnal drugače, če bi imel možnost ponovitve. Ob tem je dodal, da mu je žal, da nima bolj stabilnega družinskega življenja.

»Kupi ji vsaj novega Cliota«

Zgodbo je v svojem nedavnem obisku, prav tako pri Davidu, komentiral tudi psihoanalitik Roman Vodeb. V svojem značilnem neposrednem slogu izrazil močno kritično stališče do Gorčevega ravnanja. Njegov komentar je bil kratek, a zelo oster: »Pravi moški svoji hčeri tega nikdar ne bi storil«.

Ob tem je poudaril, da je svoje mnenje jasno povedal tudi že Gorcu samemu, o katerem nima najboljšega mnenja. V preteklosti so se njune poti že križale, in vse, kar meni, da mu lahko na tej točki svetuje je, naj ji vsaj kupi novega Cliota.