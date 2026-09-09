Tomaž Klepač presenetil z odhodom z Radia 1, zdaj se vrača na svoje radijske začetke

Na obalo se je vrnil glas, ki ga tamkajšnji radijski poslušalci zelo dobro poznajo. Tomaž Klepač je namreč znova sedel pred mikrofon Radia Capris, kjer je pred leti začel svojo radijsko pot. Poslušalci ga lahko slišijo vsak delovnik med 14. in 18. uro.

Klepač je Capris zapustil leta 2014, ko se je skupaj z dolgoletnim sovoditeljem Iztokom Gustinčičem preselil na Radio 1. Pred tem sta na Obali vrsto let ustvarjala priljubljeno jutranjo oddajo Kikiriki. Leta 2023 sta se ob 30. obletnici Caprisa za kratek čas že vrnila v studio in obudila legendarno oddajo, zdaj pa je Klepač znova postal del redne ekipe. »Capris je zame poseben radio, ker sem tukaj preživel pomemben del svoje radijske poti,« je povedal ob vrnitvi in dodal, da ga na postajo vežejo številni lepi spomini. Ekipa mu je po uspešno prestanem »ponovnem radijskem krstu« pripravila sladko presenečenje s torto in dobrotami ter sporočila, da so veseli, da je »spet doma«. Širša Slovenija Klepača pozna tudi kot zmagovalca prve sezone šova Znan obraz ima svoj glas, glasbeno pa je povezan še s skupinama Delirium in Sixtynine.