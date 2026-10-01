Tomi Meglič, kot ga nismo navajeni: bo kitaro zamenjal za rdečega lepotca? (FOTO)

Pevec in glasbenik Tomi Meglič, eden najbolj prepoznavnih slovenskih rockerjev in član skupine Siddharta, je svoje sledilce na Instagramu presenetil s serijo precej drugačnih fotografij, kot smo jih vajeni z velikih koncertnih odrov. Tokrat ni poziral z mikrofonom ali kitaro v roki, ampak na rdečem traktorju, kjer je deloval sproščeno, nasmejano in očitno nadvse zadovoljen.

Srečen in sproščen. FOTO: Instagram

Traktor ga je navdušil. FOTO: Instagram

Fotografije so pokazale njegovo bolj ruralno plat in dokazale, da se rockerski duh očitno prav dobro znajde tudi daleč od odrskih luči. Meglič je na traktorju videti, kot da bi mu bilo takšno okolje povsem domače, zabavni utrinki pa so med njegovimi sledilci zagotovo vzbudili precej pozornosti. V zadnjem obdobju sicer kaže še več plati svojega zasebnega življenja. Navdušuje se nad golfom, utrinke z igrišča pa je prav tako delil na svojem profilu. Poletje je preživljal tudi v precej bolj morskem ritmu. Skupaj s člani skupine je užival na morju, na barki in v sproščenem vzdušju, daleč od koncertnega vrveža.

Koncertna jesen

A počitniški in športni trenutki bodo kmalu zamenjali velik oder. Meglič se namreč s Siddharto pripravlja na enega večjih glasbenih dogodkov v Ljubljani. Po desetletju se vrača Red Bull SoundClash, na katerem se bosta pomerili dve legendarni slovenski rock zasedbi, Siddharta in Big Foot Mama. Stožice so razprodane, zato je pred Megličem in njegovimi glasbenimi kolegi večer pred množico oboževalcev. Do takrat pa je s fotografijami pokazal, da med koncerti, golfom, morjem in očitno tudi traktorji pri njem nikakor ni dolgčas.