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Tomi Meglič ponosen do neba, razlog pa ta mlada lepotica (FOTO)

Ob posebni priložnosti se je zbrala celotna razširjena družina.
Tomi Meglič je ponosni oče dvema otrokoma. FOTO: Dejan Javornik
Tomi Meglič je ponosni oče dvema otrokoma. FOTO: Dejan Javornik
S. N.
 19. 6. 2026 | 21:44
1:34
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Kako čas beži, je te dni slišati z vseh koncev Slovenije. Pogosto ta stavek izrečejo starši otrok, ki ravno te dni praznujejo katerega od mejnikov na poti v odraslost, pa tudi tisti, ki na družabnih omrežjih zasledijo fotografije katerega od znanih Slovenk in Slovencev, ki so na valeto ali maturantski ples spremljali svoje otroke. »Meni to ni jasno. Ravno zadnjič smo zapili njeno rojstvo. Kap, kako leti čas,« se denimo glasi eden od komentarjev pod fotografijo enega najbolj znanih slovenskih rokerjev Tomija Megliča, ki je hčerko Noro spremljal na valeto. »Princeska z odliko zaključila osnovno šolanje!!! Ponosni fotr jo je seveda močno objel in v nočnih urah na plesišču zavrtel novim dogodivščinam naproti …« je ob fotografiji še zapisal frontman Siddharte. 

Nora, ki je bila v čudoviti večerni toaleti videti že povsem odrasla, se je Tomiju rodila v zvezi s svetlolaso manekenko Manco Simčič in po mami podedovala lepoto in milino. Seveda je na valeto prišla tudi Manca, za ta posebni trenutek pa je izbrala izzivalno opravo, ki je razkrivala njene izklesane trebušne mišice. Z Noro, Tomijem in Manco se je zabaval tudi njun sin Žak, ki je osnovno šolo zaključil lani, spremljala pa sta jih še Tomijeva nova partnerka Cassie Kagen in Mančin mož Denis

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