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Tomi Meglič presenetil: kupil je vstopnice za svoj koncert

Oba večera sta bila razprodana v rekordnem času, glasbeniki pa priznavajo, da tako velikega zanimanja niso pričakovali.
Siddharta bo novembra zavzela razprodane Stožice. FOTOGRAFIJE: SAMO VIDIC

Siddharta bo novembra zavzela razprodane Stožice. FOTOGRAFIJE: SAMO VIDIC

Big Foot Mama obljublja rockovski spektakel, kakršnega pri nas še ni bilo.

Big Foot Mama obljublja rockovski spektakel, kakršnega pri nas še ni bilo.

Tomi Meglič in Grega Skočir pravita, da pri projektu ne gre za rivalstvo, temveč za glasbeno sinergijo.

Tomi Meglič in Grega Skočir pravita, da pri projektu ne gre za rivalstvo, temveč za glasbeno sinergijo.

Siddharta bo novembra zavzela razprodane Stožice. FOTOGRAFIJE: SAMO VIDIC
Big Foot Mama obljublja rockovski spektakel, kakršnega pri nas še ni bilo.
Tomi Meglič in Grega Skočir pravita, da pri projektu ne gre za rivalstvo, temveč za glasbeno sinergijo.
Kaja Grozina
 10. 6. 2026 | 08:00
3:38
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Ko sta Siddharta in Big Foot Mama napovedali skupni koncert v okviru projekta Red Bull SoundClash, so številni pričakovali veliko zanimanje. Nihče pa ni pričakoval, da bo prvi koncert v Stožicah razprodan v zgolj nekaj urah. Zaradi izjemnega navala so organizatorji dodali še drugi termin, ki je prav tako že razprodan.

»Predstavljali smo si, da bo razprodano, glede na to, da eni in drugi napolnimo Stožice. Nismo pa pričakovali, da bo šlo v treh ali štirih urah,« priznava basist skupine Siddharta Jani Hace. Tudi Tomi Meglič takšnega odziva ni pričakoval. »Ogromno je povpraševanja za karte. Ljudje se obračajo na nas, ampak mi do vstopnic nimamo dostopa. Dejansko jih ni več,« pravi pevec. »Še sam sem šel kupit štiri vstopnice, da jih imam za koga, na katerega ne bi smel pozabiti,« se nasmehne.

Projekt vidijo predvsem kot glasbeno sodelovanje in priložnost za nekaj novega. »Ko dobim tak predlog, najprej začnem razmišljati glasbeno. Katere pesmi bi se lahko združile, kaj bi lahko naredili skupaj. Šele potem pride organizacija in vse ostalo,« pojasnjuje Jani. Prav posebnost formata je razlog, da bo dogodek drugačen od vsega, kar sta skupini doslej pripravili. Na dveh nasprotnih odrih se bosta izmenjevali in prevzemali skladbe. »Ljudje ne bodo videli standardnega koncerta, ampak zanimiv preplet skupin Big Foot Mama in Siddharta,« pojasnjuje Grega Skočir. »Gre za rock'n'roll šov, ki bo popestren z različnimi dodatki in presenečenji.«

Še sam sem šel kupit štiri vstopnice, da jih imam za koga, na katerega ne bi smel pozabiti.

Podobno razmišlja tudi Tomi Meglič, ki se veseli predvsem ustvarjalnega procesa. »Moja prva misel je bila: super, zdaj bomo imeli veliko druženj in vaj z Big Foot Mamo. Nastalo bo ogromno zanimivih zgodb,« pravi. »Prostore za vaje imamo drug ob drugem. Velikokrat se zgodi, da imamo vaje ob istem času, potem pa podaljšujemo odmore in se družimo,« v smehu razkriva Jani.

Tomi Meglič in Grega Skočir pravita, da pri projektu ne gre za rivalstvo, temveč za glasbeno sinergijo.
Tomi Meglič in Grega Skočir pravita, da pri projektu ne gre za rivalstvo, temveč za glasbeno sinergijo.

Otroške sanje je prehitela glasba

Pogovor je razkril tudi nekoliko bolj osebno plat članov Siddharte. Jani je kot otrok sanjal, da bi postal slikar. »Moj stric je bil akademski slikar. Takrat sem prvič dobil občutek, da lahko nekdo živi kot umetnik,« se spominja. »Sicer me pa zanima vrtnarjenje, delo v gozdu ali ob morju. Težko si predstavljam, da bi sedel v pisarni.« Tomi je imel precej bolj ambiciozne otroške sanje. »Želel sem postati pilot, potem pa astronavt,« razkriva. Če bi moral izbrati bolj prizemljen poklic, pa bi bil kirurg. »Če bi bil slab pilot, bi bilo dobro, da bi bil vsaj dober kirurg in bi lahko popravil svoje potnike,« se pošali.

Medtem ko Siddharta in Big Foot Mama pripravljata spektakel leta, organizatorji odpirajo vrata tudi mlajši generaciji glasbenikov. V okviru projekta poteka natečaj za mlade skupine, ki bo dvema izbranima skupinama omogočil nastop pred razprodanimi Stožicami. Prijave zbirajo do 31. julija, zmagovalca pa bosta novembra ogrevala občinstvo pred enim najbolj pričakovanih glasbenih dogodkov leta. 

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