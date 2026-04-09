Tomi Meglič udaril z zapisom: »Če se kadarkoli izkaže, da vse to ne obstaja, potem je bilo celo moje življenje zaman!«

Pevec skupine Siddharta Tomi Meglič je sprožil val razmišljanj, ko je ob fotografiji Zemlje iz vesolja delil osebni zapis. V besedilu je izrazil svoje življenjsko poslanstvo, ki ga povezuje z ljubeznijo, zvezdami, lunami in širnim vesoljem. Njegove besede so odprle filozofsko vprašanje: kaj ostane, če vse, kar čutimo in ustvarjamo, ne obstaja.

V zapis je vnesel globoko osebno sporočilo: »Celo moje življenje pišem, pojem, čutim in razmišljam o Nas, o Lunah, Zvezdah, o Ljubezni in Vesolju… Če se kadarkoli izkaže, da vse to ne obstaja, potem je bilo celo moje življenje zaman!!!"«

Komentarji kolegov so razkrili podporo in sočutje glasbene scene. Jernej Kuntner je zapisal: »Te dni, v najinem času, je bil človek najdlje od Zemlje vseh časov in naredil popolno sliko 'dark side of the moona'. Ni zaman.« Pevka Masayah je dodala le srčen emotikon, medtem ko je partnerka Siddhartinega pevca Cassie Kagen v objavo zapisala filozofsko-spodbudne besede: »Prav v redu je dvomit v to, kar so nas -naučili- verjeti. Vsaka resnica pride enkrat na dan, ampak v vsakem primeru obstajaš TI, vesolje je v tebi, puščaš sledi, tvoja ljubezen se čuti in to zagotovo NI zaman.«

S tem zapisom je pevec Siddharte ne le delil svoje občutke, ampak tudi sprožil razmislek o življenjskem pomenu, ustvarjalnosti in večnosti. Ali res obstaja trenutek, ko je naše življenje “zaman”, ali pa se vsaka čustvena in ustvarjalna sled v vesolju zares šteje?