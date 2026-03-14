Tony Cetinski bo prebudil pomlad v Ljubljani in Mariboru: Se mu bo na odru pridružila žena?

V Ljubljani in Mariboru bo med znanilci letošnje pomladi tudi Tony Cetinski. 21. marca bo nastopil v Ljubljani, 22. pa v Mariboru. Občinstvo čaka večer, poln energije, čustev in romantike, ko bodo na odru zaživele uspešnice Blago onom ko te ima, Kad žena zavoli, Umirem 100 puta dnevno, Onaj ko te ljubi sretan je, Kao u snu in druge. To bo koncert, ki bo prebudil pomlad, ne glede na to, ali poslušalci pridejo zaplesat, zapet ali preprosto uživat v glasbi, ki povezuje generacije.

Glasbeniku naj bi se po nekaterih navedbah na odru pri novi skladbi pridružila žena Dubravka. Ta sicer ni glasbenica, je pa z možem sodelovala v njegovem najnovejšem spotu za skladbo Budi mi sreča. To je sicer na sploh njuno prvo takšno sodelovanje. Cetinski skladbo najavlja kot nekaj popolnoma svežega na hrvaški glasbeni sceni. »Skladba ima zame poseben pomen in presrečen sem, da v spotu sodeluje žena. Prav ona je namreč moja največja inspiracija in sreča. Zmes čustev, vrhunske produkcije in iskrene zgodbe naredijo pesem še posebno močno. To je popolnoma novo poglavje v moji karieri,« pravi Cetinski.