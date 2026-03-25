Trebušček slovenske pevke raznežil splet: Telo se je spremenilo na najboljši možen način (FOTO)

Slovenska pevka Klara Jazbec je tik pred materinskim dnevom svoje sledilce razveselila z nežno in zelo osebno objavo. Na instagramu je pokazala svoj ljubek nosečniški trebušček ter v video posnetku delila utrinke vse od pozitivnega testa nosečnosti do danes, ko je njen trebušček že lepo zaobljen. Pod objavo se je hitro vsul val čestitk, lepih misli in toplih želja. Klara je ob videu v angleščini zapisala: »The only ‘just wait until…’ i’ll happily listen to.« S tem je objavi dodala še osebno noto in namignila na vznemirljivo obdobje pričakovanja, ki ga očitno doživlja z veliko sreče in miru.

Objava je med njenimi spletnimi prijatelji sprožila pravo poplavo odzivov. Čestitk in spodbudnih besed ni manjkalo, sledilci pa so bodoči mamici namenili številne lepe želje v pričakovanju novega poglavja. Spomnimo: Klara Jazbec je veselo novico pred časom sporočila s posebno objavo na družbenih omrežjih. Takrat je razkrila, da s svojim dolgoletnim partnerjem, nekdanjim hokejistom Gregorjem Vilmanom, pričakujeta prvega otroka. Zdaj je z novim videom znova ganila svoje občinstvo in pokazala, kako hitro in čarobno minevajo ti posebni trenutki. Materinski dan bo zanjo letos očitno še posebej čustven.