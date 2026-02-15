Trenerja Domna Prevca po velikem uspehu doma pričakuje hčerka znanega slovenskega podjetnika

Z zlato medaljo na olimpijskih igrah v Predazzu je Domen Prevc dosegel vrhunec svoje kariere in postal prvi slovenski moški skakalec z naslovom olimpijskega prvaka. Pomembno vlogo pri tem uspehu ima tudi njegov trener Robert Hrgota, ki kot glavni selektor vodi moško reprezentanco v smučarskih skokih.

ovro Kos, smučarski skakalec; Domen Prevc, smučarski skakalec; Žak Mogel, smučarski skakalec; Ajša Vodnik, izvršna direktorica AmCham (Ameriška gospodarska zbornica); Žiga Jelar, smučarski skakalec; Anže Lanišek, smučarski skakalec; Robert Hrgota, FOTO: Mediaspeed

Hrgota je vodenje reprezentance prevzel leta 2020. Kot trener je odgovoren za strokovno pripravo, tehnično usmerjanje in taktične odločitve, pri čemer zagovarja individualen pristop do tekmovalcev. Domen Prevc pod njegovim vodstvom dosega enega najuspešnejših obdobij v karieri.

Najpomembnejšo vlogo mu predstavlja družina

Partnerica selektorja je Talita Slatnar, hčerka slovenskega podjetnika in proizvajalca smuči Petra Slatnarja, ustanovitelja podjetja Slatnar. Talita Slatnar je zaposlena v družinskem podjetju, kjer deluje na področju prodaje in nabave, navedena pa je tudi kot direktorica. Talita in Robert imata sina Izaka, ki se jima je rodil pred dobrima dvema letoma. Hrgota je v enem izmed intervjujev poudaril, da mu družina predstavlja pomembno oporo in ravnotežje ob zahtevnem ritmu tekmovanj in potovanj. Čeprav je kot trener olimpijskega prvaka pogosto izpostavljen, zasebno življenje dosledno ločuje. Javnost ga pozna predvsem kot strokovnjaka, ki stoji za uspehi slovenske reprezentance, v zasebnosti pa ostaja zadržan in diskreten.