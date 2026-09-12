Boj za dediščino treh članov igralske družine Valič

Dolgo je zorela ideja, zdaj pa se bo vendarle zgodilo: trije člani znane igralske družine Valič bodo prvič skupaj stopili na gledališki oder. Iztok Valič ter njegova sinova Domen in Vid pripravljajo avtorsko družinsko komedijo Dediščina, ki bo premiero doživela 21. oktobra v Festivalni dvorani v Ljubljani. Predstava bo preplet gledališča in standupa, obljubljajo pa veliko družinske dinamike, humorja in vprašanje, ki lahko hitro zaneti prepir – kdo bo dobil dediščino.

Vid Valič je eden od pionirjev slovenske stand up scene.

»Ko sva bila še v šoli, nama je oče vedno težil: 'Kdaj boš pa tist' šus popravil?' Odkar sva odrasla, nama pa stalno teži: 'Kdaj bomo pa kaj skupaj ušpičili?' Zato, da si ga končno spraviva z grbe, sva se odločila, da narediva predstavo z njim. Ja, slabo sva razmislila,« se pošali Domen. Tudi Vid ostaja zvest svojemu humorju. »Kdor nima v glavi, ima v nogah. Skupni projekt se je vrtel v naših glavah več let. In ker je tam taka gužva, da ni več prostora zanj, smo mu končno dali noge. Z drugimi besedami, fotra sva morala počakati, da je šel v penzijo, ker ima zdaj končno čas igrati predstavo z nama.«

Fotra sva morala počakati, da je šel v penzijo, ker ima zdaj končno čas igrati predstavo z nama.

Domen Valič je eden najbolj prepoznavnih igralcev svoje generacije.

Osrednje vprašanje predstave je, kako si bosta brata razdelila očetovo dediščino. Po bratsko ali po načelu pol-pol? In ali ima oče morda svoj načrt C? Ustvarjalci obljubljajo komedijo, v kateri bodo družinski odnosi, stare zamere in pričakovanja dobili nekoliko bolj zabavno podobo. Valičevi imajo sicer v slovenskem gledališkem prostoru dolgo tradicijo. Iztok je sin legendarnega igralca Aleksandra Valiča, igralec je bil tudi njegov bratranec Dare, v igralske vode pa so stopili tudi Nina Valič in drugi člani širše družine. Domen velja za enega bolj prepoznavnih gledaliških, televizijskih in filmskih igralcev svoje generacije, Vid pa je eden od pionirjev slovenske standup scene ter producent gledaliških in televizijskih projektov.

Iztok Valič je svojo kariero zaznamoval kot režiser, igralec in dolgoletni kulturni ustvarjalec.

Iztok je diplomirani režiser in igralec, ki se je velik del kariere posvečal komedijam ter predstavam za otroke in mladino. Kar 17 let je vodil Kulturni dom Španski borci, sodeloval pa je tudi pri ustanovitvi festivala Zlata paličica in Gledališča za otroke in mlade Ljubljana. Čeprav bodo v Dediščini prvič nastopili vsi trije skupaj, so se njihove poti na odru in pred kamerami že križale. Iztok in Domen sta skupaj zaigrala v gledališki uspešnici Boksarsko srce, Domen in Vid pa sta ustvarila televizijsko serijo Vse punce mojga brata. Po premieri v Ljubljani se bo Dediščina podala na turnejo po Sloveniji, na kateri bodo Valičevi svojo družinsko dinamiko prvič skupaj prenesli na gledališke odre.